Os cinco favoritos da criadora de bolos temáticos para festas

Esta semana, a versão impressa do Curiocidade, no caderno Divirta-se, apresenta o trabalho de Laurie Caroline Feijó, que está se especializando em bolos temáticos com decoração especial de futebol. Mas não são apenas os gramados que inspiram as criações da boleira. Laurie contou quais são suas 5 criações favoritas. Veja a lista:

1. Chá da Lu





Laurie criou esse bolo em formato de chaleira para uma festa de chá-de-cozinha. Foi necessário fazer dois bolos para conseguir o formato redondo. “Coloquei um em cima do outro, e depois fui cortando para esculpir”, explica Laurie. Esse, na verdade, foi um plano B. “A noiva queria um bolo em formato de xícara, mas não ia dar certo. A base da xícara é menor, não ia parar em pé”, conta. O bolo tinha recheio de brigadeiro com nozes.

2. Bolo Sushi





Laurie já recebeu duas encomendas desse bolo. O primeiro foi para uma festa de aniversário em que foi servido comida japonesa. “Eu sugeri esse bolo para combinar com o almoço, e o aniversariante topou”, lembra Laurie. A segunda foi para uma colega de trabalho de seu marido que é descendente de japoneses. O bolo é de chocolate recheado com mousse de chocolate e creme de Nutella. A cobertura é de chantilly de chocolate, chocolate ao leite e confeitos de açúcar.

3. Bolo Arquiteta

A aniversariante era torcedora do Corinthians, e pediu um bolo com o escudo do clube. No entanto, achou que a decoração poderia ficar masculina demais e mudou de ideia. “Ela viu que eu já tinha feito outros bolos relacionados à profissões e pediu um com a dela, Arquitetura”, conta Laurie. O bolo é do tipo “branco meio a meio” – meio doce de leite com nozes e meio brigadeiro com morangos, com cobertura de chantilly, chocolate branco, confeitos e modelagens de açúcar.

4. Bolo Vamos Malhar!

O marido de Laurie, Alexandro, pediu um bolo para o aniversário de um colega de trabalho. A boleira precisava de alguma característica do aniversariante para criar um tema. Quando disseram que ele gostava de fazer ginástica, teve a ideia de espalhar miniaturas de halteres sobre a cobertura. O bolo era branco recheado com mousse de maracujá trufado, com cobertura de chantilly, placas e confeitos de chocolate branco, chocolate granulado, confeitos e modelagens de açúcar.

5. Parabéns, papaizinho!

O bolo era para uma festa surpresa. Quem encomendou foi a mulher do aniversariante, que pediu para Laurie escrever “papaizinho” no bolo. “O casal tinha uma filha que chamava todo mundo pelo diminutivo: ‘vovozinha’, ‘mamãezinha’… Ela quis fazer uma brincadeira com isso”, explica Laurie. “Mas, no fim, a menina contou do bolo antes da festa e estragou a surpresa”. Laurie conta que recebe outras encomendas de bolos com miniaturas de familiares. “Não está na moda colar adesivos da família nos carros? Com bolos não é diferente”, brinca.

(Com colaboração de Karina Trevizan)