Os 1001 sabores de milk-shake. Tem até de algodão doce e kinder ovo

O Curiocidade encontrou três casas que oferecem uma quantidade incrível de sabores de milk-shake.

Embora tenha 67 sabores de milk-shake, o público da Ta Ki Ta (Rua Voluntários da Pátria, 1569; Santana; 2305-1159; e mais 2 endereços na Cidade) ainda prefere os tradicionais morango e chocolate. É o que afirma Erick Nakai, gerente da unidade Santana. Entre as opções do cardário estão Milk-shakes de paçoca, cajá, maçã verde e nozes. Há até opções alcoólicas, como caipirinha, amarula e vinho com abacaxi. Todos são batidos com leite, um complemento para dar o sabor e uma massa base de sorvete, cuja receita é mantida em segredo. Os milk-shakes da Ta Ki Ta custam de R$ 3 a R$ 6. A marca surgiu em 2007, em Sorocaba (SP). O criador foi Katson Takita, que aproveitou seu sobrenome para batizar a rede.

De todos os 139 tipos de milk shake do cardápio da Q! Shake (Rua Caraíbas, 21; Perdizes; 3675-5079), o último é o que mais chama a atenção. Ele se chama “Num Sei”. “É uma mistura de seis sabores, mas não contamos quais são”, diz Maria José de Sousa, funcionária da casa desde setembro do ano passado, quando foi inaugurada. “Só os mais curiosos pedem esse”. Outros sabores curiosos são jaca, cajá, algodão doce, maçã-do-amor e pêssego. Os shakes não levam leite. São feitos com essência ou polpa mais uma massa pronta de sorvete de baunilha. Os preços variam entre R$ 4,50 e R$ 9, de acordo com a quantidade, que vai de 250 a 700 ml. Para os shakes alcoolicos, é acrescentado R$ 1.

Outra casa especializada em milk shakes é a Mr. Mix, que tem 22 lojas espalhadas pelo país e está de volta a São Paulo. A casa já havia funcionado na rua da Consolação em 2008, mas fechou suas portas dois anos depois. O local escolhido para o retorno foi o Tatuapé (Rua Tijuco Preto, 135). O cardápio, que tem 45 sabores de milk-shake, conta com algumas excentricidades, como Kinder Ovo, goiaba, Danoninho e cupuaçu. “Quando a loja da Consolação estava aberta, o de cupuaçu fazia bastante sucesso”, lembra Clederson Cabral, um dos sócios da rede. “Eu achava até estranho, porque geralmente os tradicionais são os mais pedidos”. Os preços da Mr. Mix vão de R$ 3 a R$ 5,50, dependendo do sabor e a quantidade, que varia entre 300 ml e 500 ml.

(Com colaboração de Karina Trevizan e foto de Evelson de Freitas / AE)