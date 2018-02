Onde encontrar peixarias de rua em São Paulo

Em meio ao movimentado bairro de Moema, uma peixaria de rua parece ter voltado no tempo. Mas a loja A Peixaria existe há apenas quatro meses. Sob o comando de Cauê Tessuto, o ambiente mistura peixaria e restaurante. Em vez de preparar o peixe em casa, o cliente pode provar a carne ali mesmo, nas mesas que ficam ao fundo.

O peixe pode ser consumido em três formas: grelhado, assado ou frito. É cobrada uma taxa de R$ 10 pela preparação, além do preço de balcão da peixaria. Tessuto está contente com o movimento da casa, que tem lotado nos horários de almoço. “Recebemos muitos visitantes que querem provar peixes diferentes, que não encontram no mercado”, afirma.

Mesmo com o sucesso, o chef e proprietário d’A Peixaria não acredita que haja tanto espaço para um ressurgimento das peixarias de rua em São Paulo. “Se não tivesse, além da peixaria, a opção de restaurante, seria bem mais difícil me manter no mercado”, diz. De acordo com Tessuto, a maior parte dos clientes da casa prova os peixes no próprio restaurante: “Temos clientes que compram o peixe fresco para prepará-lo em casa, mas eles são minoria.”

Fora de supermercados e de conjuntos de lojas como o Mercado Municipal, é difícil encontrar peixarias na cidade. “Boa parte delas foi para a periferia”, garante o empreendedor Tessuto. “E ficou complicado encontrar peixe fresco longe das feiras”. O Blog do Curiocidade preparou um roteiro com peixarias de rua remanescentes em São Paulo.

A Peixaria

R. Canário, 745, Moema, 5051-0575

Horizonte Azul

Os proprietários, Vilma e Marcos Ferikawa, são netos do fundador da antiga Peixaria Pinheiros. Estão há 12 anos na região do Itaim. R. Tabapuã, 423, 3168-5983.

Ocean Six

Pertence a Marcelo Nonaka, fornecedor de peixes do restaurante D.O.M., de Alex Atala. Também possibilita comer os peixes assados, grelhados ou fritos. R. dos Chanés, 256, Moema, 5093-9432.

Peixaria Angélica

Fica na mesma rua de um supermercado, mas continua sendo procurada pelos habitantes da região de Higienópolis. R. Martim Francisco, 758, Sta. Cecília, 3662-1449.

Peixaria Perdizes

Fica em frente ao Sacolão Perdizes. R. Turiassu, 230, Perdizes, 3801-2725.

Peixaria Progresso de Santo Amaro

Há mais de seis décadas no mesmo local, a loja tem como peixes mais vendidos a sardinha e a corvina. R. Desembargador Bandeira Mello, 65, Santo Amaro, 5687-7436.

Peixaria Rainha

São duas unidades, ambas em Santo Amaro, que prometem peixes frescos diariamente. Av. Padre José Maria, 10, Santo Amaro, 5523-2899. Outra unidade na R. Amador Bueno, 47, Santo Amaro, 5523-6428.