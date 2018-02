Onde curtir a "Restaurant Week" o ano inteiro

São Paulo está vivendo a 11ª edição da Restaurant Week. Mas, em vez de uma semana, como o nome sugere, o evento tem 14 dias de duração. Durante o período de 3 a 16 de setembro, cerca de 250 estabelecimentos de São Paulo e de cidades do interior paulista oferecem gastronomia a preços mais em conta. Os restaurantes participantes servem almoço por R$ 31,90 e jantar por R$ 43,90.

Entrada, prato principal e sobremesa estão inclusos no preço, que permite aos paulistanos conhecer restaurantes descolados como AK Vila, Manish, Dui e Tordesilhas. Em alguns casos, para chegar ao preço proposto, as casas servem porções diminutas de seus pratos e sobremesas. De todo o modo, a Restaurant Week agita o cenário gastronômico da cidade nesse período. Acontece que muitos bons restaurantes de São Paulo oferecem almoços pelo mesmo preço ou até mais em conta que a Restaurant Week o ano inteiro.

O Blog do Curiocidade fez um roteiro de restaurantes em que é possível fazer um almoço completo, com as três etapas que a Restaurant Week propõe, por um valor de até R$ 31,90:

Preços fornecidos pelos estabelecimentos em 05/09/2012

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Buttina – R$ 31,50

Em um casarão da década de 1940, a chef Filomena Chiarella serve menus típicos do sul da Itália. De segunda a sexta-feira, o bufê de saladas e sobremesas custa R$ 23,50. Ao acrescentar um prato quente, o valor sobe para R$ 31,50. Entre as variadas opções, está o “filetto alla milanese” com espaguete e o filé de pescada à dorê com purê de abóbora, vagem e ervilha torta. R. João Moura, 976, Pinheiros, 3083-5991.

Devassa (Bela Cintra) – R$ 23,90

Chamado de PFV (“Prato Feito VIP”), o almoço executivo da Cervejaria Devassa (R$ 23,90) é composto de entrada (salada verde), prato principal e sobremesa (fruta, salada de frutas, musse ou pudim). Cada dia da semana oferece um prato principal. Na sexta-feira, por exemplo, é servido filé de peixe à milanesa ao molho de camarão, purê de batata e arroz primavera. R. Bela Cintra, 1.579, Jd. Paulista, 3081-6084.

Diversità Bistrô – R$ 32

Entrou na lista mesmo ultrapassando em 10 centavos o valor do almoço na Restaurant Week. O almoço executivo (R$ 32), servido de segunda a sexta-feira, tem pratos elaborados que variam semanalmente. O cuscuz marroquino com tomate, pepino, azeitonas e castanhas serve como entrada para o picadinho de mignon com pastéis de queijo ementhal e farofinha de bacon. Para a sobremesa, terrine de chocolate com calda de morango. R. Haddock Lobo, 1,014, 2737-4010.

Le French Bazar – R$ 28,50/R$ 30,50

O valor do menu executivo de almoço varia de R$ 28,50 a R$ 33, dependendo do prato escolhido. Entre as opções de que se encaixam no valor da Restaurant Week, estão a galinha caipira confitada com risoto de açafrão (R$ 29,50) e o entrecôte ao molho mostarda ou poivre com batatas boulanger (R$ 30,50) – todos são acompanhados por entrada e sobremesa do dia. Às quintas-feiras, o almoço executivo inclui, pelo mesmo valor, uma degustação de quatro vinhos. R. Fradique Coutinho, 179, Pinheiros, 2768-0504.

Kiichi – R$ 29

No almoço, o menu executivo permite ao cliente escolher entre shimeji, temaki ou combinado de sushi como entrada. Os pratos principais são salmão grelhado e yakissoba de frango ou legumes. Para a sobremesa, sorvete de creme. Al. Lorena, 138, Jd. Paulista, 3051-3330. R. Dr. Altino Arantes, 795, V. Clementino, 2577-2023.

Maripili – R$ 28/R$ 31,90

O espanhol tem diversas combinações por valores menores que os da Restaurant Week. O gazpacho (R$ 6), sopa fria à base de tomate, serve como entrada para callos, dobradinha cozida em salsa picante (R$ 15). Como sobremesa, natilla (R$ 7), doce de açúcar queimado com leite, maisena e gemas de ovo. Outro “combo” possível é o de tortilha (R$ 6) com ‘lengua de buey’ (R$ 17) – língua de boi cozida com jerez – e flan (R$ 7). R. Alexandre Dumas, 1.125, Santo Amaro, 5181-4422.

My Temaki – R$ 31

Fãs de comida japonesa podem combinar salada de pepino com kani e gergelim (R$ 9,90), um temaki completo (R$ 12,90), com salmão cru, cebolinha e cream cheese, e ainda pedir como sobremesa creme de papaia com cassis (R$ 8,20). R. Tabapuã, 1.402, Itaim Bibi, 2574-9612.

Obá – R$ 29,90

O almoço executivo (entrada, prato principal e sobremesa), servido de terça a sexta-feira, custa R$ 29,90. São duas opções diárias de prato: na quinta-feira, por exemplo, o cliente pode escolher entre ‘pad ga praow neua’ (carne com manjericão, pimenta e cebola com arroz jasmim) e moqueca de peixe. Os vegetarianos também ganham opções, como as tostadas ou a moqueca de palmito, servidas todos os dias. Os PFs étnicos, que também variam diariamente, custam R$ 19,90 e podem ser acompanhados de entrada e sobremesa por mais R$ 10. R. Dr Melo Alves, 305, 3086-4774.

Pé de Manga – R$ 29,90

Por R$ 29,90, o bufê de saladas também dá direito a escolher entre cinco pratos, como penne ao molho mornay, steak ao molho poivre e filé de linguado ao molho de maracujá. Os clientes podem pedir brigadeiro de colher, sorvete de iogurte com calde de frutas vermelhas ou sorvete de menta com calda de chocolate como sobremesa. R. Arapiraca, 172, V. Madalena, 3032-6068.

Pimenta Fantasma – R$ 28,80

Toda semana, o cardápio varia. São duas opções de entrada, quatro de prato principal (carne vermelha, frango, peixe ou vegetariano). Um dos pratos que dá as caras no menu é o salmão indiano com molho de iogurte, tomate e pimenta dedo-de-moça, acompanhado de arroz basmati de limão siciliano. A combinação de prato principal e entrada sai por R$ 21,90. A sobremesa, que varia diariamente, custa sempre R$ 6,90. R. Cônego Eugênio Leite, 448, Pinheiros, 2528-6219.

Rock ‘n’ Roll Burger – R$ 28,50/31,50

Com trilha sonora de rock clássico, a hamburgueria na Rua Augusta tem diversas opções de sanduíches que, combinados com onion rings (R$ 8 ) e uma sobremesa (R$ 9), resultam em preços inferiores aos da Restaurant Week. Alguns deles são o Rock Dog (R$ 11,50), o Cheese Salada (R$ 13,50) e o Cheese Bacon (R$ 14,50). R. Augusta, 538, Consolação,3255-0351.

Santa Gula – R$ 31,90

De terça a sexta-feira, o almoço executivo sai por R$ 31,90. Entradas como panelinha de siri, creme de mandioquinha e salada de pupunha com tomate cereja ao molho de iogurte acompanham receitas principais. Dá para escolher entre frango ao molho de amora com nhoque de semolina ou lascas de pescado e salmão com creme de espinafre e espaguete de legumes. Para finalizar, panacota com calda de chocolate ou cuca virada com sorvete de creme. R. Fidalga, 340, Pinheiros, 3812-7815.

Wolf’s Garten – R$ 27/R$ 31

O menu executivo dá direito a bufê de saladas, prato principal e sobremesa. O preço varia de acordo com o prato principal. A combinação que inclui steak tartare com fritas, por exemplo, sai a R$ 31, enquanto o ravioli de queijo branco custa R$ 28. Para a sobremesa, é possível pedir strudel de maçã, creme de papaia ou tartelete de chocolate. R. Lisboa, 284, Pinheiros, 3088-4376.

Zaatar – R$ 31,90

A casa libanesa inaugurada em maio no Itaim serve clássicos da culinária árabe. O Combo Zaatar (R$ 31,90) vem com meia porção de salada e um beirute de rosbife, kafta de cordeiro ou frango. A sobremesa, incluída no valor, é um doce árabe, como o ninho de damasco ou o ninho de pistache e semolina. R. Bandeira Paulista, 485, Itaim Bibi, 3071-2398.

(Com colaboração de Míriam Castro e imagens de divulgação)