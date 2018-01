Onde colocar nome e números na sua camisa de futebol

Como colocar o nome e o número atrás daquela camisa de futebol antiga ou de um modelo atual com as mesmas fontes usadas pelos times? A Sport Lock faz um trabalho de pesquisa para não deixar nenhum torcedor na mão. A loja, aberta em 1998, fazia apenas uniformes personalizados para times de empresas. A ideia de oferecer esse novo tipo de serviço veio do Japão, de onde o estabelecimento importava letras e números. “As pessoas querem estar com a camisa exatamente igual a dos jogadores”, diz Ricardo Dell Erba, 47 anos, dono da loja. A Sport Lock trabalha com os modelos atuais, mas o grande desafio é com seleções e times antigos. “Pesquisamos na internet e desenhamos no computador o mais fiel possível do original”, explica o vendedor Cláudio Pereira.

Cláudio conta que alguns fabricantes facilitam o trabalho disponibilizando as letras, mas isso é raro. “Conseguimos a maioria na raça mesmo”, completa. O valor do serviço de pesquisa das letras é R$ 20,00 e a customização varia entre R$ 3,50 a R$ 30,00 por letra dependendo do tamanho e das cores. Por ser um trabalho de pesquisa, a personalização nunca é feita na hora.

Serviço:

Rua Clélia, 1669, Lapa, 3864-6215/6220;

Avenida Imperatriz Leopoldina, 1406; Vila Leopoldina, 3831-4647.

(Com colaboração de Juliana Tamdjian e foto de Márcio Fernandes/Estadão)