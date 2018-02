Um roteiro de cursos de línguas diferentes na cidade

A escola de línguas Millennium tem 40 alunos em seu curso de sueco. Se não bastasse um, a cidade agora tem um outro curso da língua nórdica: a Câmara de Comércio Sueco-Brasileira (Swedcham), nos Jardins, oferece duas novas turmas por ano e também já conta com 40 alunos.

“Procuramos trazer o lado cultural, as comemorações tradicionais e o cotidiano sueco para as aulas”, conta Viviane Ringbäck, gerente de eventos da Swedcham. Ela já morou na Suécia e fala o idioma fluentemente. Seu marido, o professor David Ringbäck, é nativo e dá aulas no local desde 2006. Os alunos se reúnem semanalmente para aulas com duas horas de duração – a mesma carga horária da Millennium. Uma nova turma está prevista para o primeiro semestre de 2013.

O Blog do Curiocidade preparou um roteiro com cursos de idiomas diferentes em São Paulo. Confira:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Árabe

Centro Cultural Árabe-Sírio

R. Augusta, 1.053, Consolação, 3259-3439 e 3259-4880

Armênio

Professora Aline Djanian

99632-2458

Catalão

Catalonia

Av. Lins de Vasconcelos, 1.807, Cambuci, 5549-3840

Coreano

Colégio Polilogos

R. Sólon, 1.018, Bom Retiro, 3224-0044

Esperanto

Associação Paulista de Esperanto

R. Faustolo, 124, Água Branca, 3862-1183

Finlandês

Millennium Línguas

Av. Rebouças, 3.887, Jd. Paulista,3814-0130

Grego

Instituto Ateniense

R. Santa Rita, 961, Pari, 2693-4078 e 2694-9117

Hebraico

Casa de Cultura de Israel

R. Oscar Freire, 2.500, Pinheiros, 3065-4333 e 3065-4349

Húngaro

Casa Húngara

R. Gomes de Carvalho, 823, V. Olímpia, 3849-0293

Mandarim

Lótus Idiomas

R. Mourato Coelho, 141, Pinheiros, 3082-4100

Polonês

Colégio Notre Dame

R. Alegrete, 168, Sumaré, 3813-0366

Russo

União Cultural Pela Amizade dos Povos

R. Epitácio Pessoa, 122, cj. 21, República, 3258-3842

Sueco

Millennium Línguas

Av. Rebouças, 3.887, Jd. Paulista,3814-0130

Swedcham – Câmara de Comércio Sueco-Brasileira

R. Oscar Freire, 379, 12º andar, cj. 121, Jd. Paulista, 3066-2554

Tcheco

Helena Bolehovska

R. Alberto Faria, 1.667, Alto de Pinheiros, 3078-9665

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de divulgação)