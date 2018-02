Onde alugar brinquedos antigos em São Paulo

Genius, Atari e Cubo Mágico são brinquedos que trazem boas lembranças a quem teve a infância nos anos 70 e 80. Por isso, são procurados para campanhas publicitárias focadas em jovens adultos. “Está na moda usar objetos retrôs em propagandas”, diz Marcelo Patti, que aluga brinquedos antigos para sessões fotográficas.

Dono da Patti Toys, loja de brinquedos antigos no Centro, ele é apaixonado pelos objetos. “Acho que os brinquedos têm sentimentos”, afirma Patti. “Não os alugo para qualquer um, não”. Antes de fechar negócio, Patti gosta de saber para que finalidade ele está sendo alugado. Para garantir o cuidado dos clientes, ele exige um cheque caução no valor integral do brinquedo.

Além de publicitários e fotógrafos, produtores de eventos também procuram os brinquedos antigos. “Já aluguei alguns para ficarem expostos na festa temática de uma empresa”, conta. O preço do aluguel varia conforme o valor de mercado do brinquedo. Ficar dois dias com um Genius, por exemplo, custa R$ 36, enquanto cada bonequinho Playmobil sai por R$ 5.

Vale alugar só para matar a saudade da brincadeira? Patti, que trabalha com os itens de museu desde 1989, afirma que nunca teve um cliente assim. “Se não for um item raro, vale mais a pena comprar uma peça e guardá-la para si”, diz o vendedor. “Os brinquedos são alugados por quem não quer ficar com eles por muito tempo”.

Serviço:

Patti Toys

R. Sete de Abril, 356, loja 29, Centro, 3255-3236

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de Helvio Romero/AE)