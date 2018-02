O super, ultra, mega grafite da Avenida Paulista

Desde a quinta-feira passada, a paisagem da Avenida Paulista ganha novas cores. O Edifício Regina, na esquina com a Brigadeiro Luís Antônio, está sendo grafitado pelo artista plástico Rui Amaral, responsável também pelos grafites na saída do Buraco da Paulista. A intervenção está prometida para terminar nesta sexta-feira, dia 27.

A obra em construção tem o título provisório de “O Entusiasmo de Anakuma”. Amaral conta que se inspirou em lendas sumérias de deuses astronautas. “É impressionante como figuras divinas já eram pintadas há milhares de anos”, afirma. “Entusiasmo quer dizer ‘deus interior’ e é isso que eu quero transmitir com esta obra”. Ao lado da divindade representada no mural, estão várias imagens do ‘Bicudo’, personagem amarelo constante nas produções do artista.

Para ajudá-lo na pintura da fachada de 35 metros do prédio, Amaral contratou outros quatro grafiteiros. “Prefiro fazer arte acompanhado”, diz. “Do contrário, seria como jogar futebol sozinho”. É o terceiro trabalho do artista na região – ele também é responsável pela pintura da caixa d’água do Parque Mário Covas.

Autorizada pela Prefeitura, a empreitada de Amaral faz parte de uma ação que promove a pintura de outros quatro edifícios. Um está na esquina da Rua Amauri e Avenida Brigadeiro Faria Lima e outro, na Rua da Consolação. Os dois últimos ainda não tiveram seus endereços divulgados.

(com colaboração de Míriam Castro)