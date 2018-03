O ex-presidente Lula foi parar no escudo do Corinthians

Hoje é dia de decisão para a Gaviões da Fiel. Não, os jogos do Campeonato Brasileiro não passaram para as noites de sexta-feira. É que a escola está fazendo a terceira eliminatória para a escolha do samba-enredo de 2012. Ainda são dez letras na disputa, e quatro serão eliminadas à noite. O enredo já está escolhido. “Verás que o filho fiel não foge à luta – Lula, o retrato de uma nação” presta uma homenagem ao ex-presidente Lula. A logomarca d0 Carnaval de 2012 da Gaviões também está definida: o escudo do Corinthians com o rosto de Lula no centro, com direito a chapéu de couro, no lugar da bandeira do Estado de São Paulo. A imagem foi criada pela comissão de carnaval da escola, formada por Delmo Moraes, Igor Carneiro e Fabio Lima, e aprovada pessoalmente por Lula. Em entrevista ao Blog do Curiocidade, Igor falou sobre a reação do presidente ao ver a imagem:

O que o Lula disse quando viu a imagem de seu rosto dentro do escudo do Corinthians?

A gente levou tudo para ele aprovar, afinal estamos falando da vida de uma pessoa. Ele gostou de absolutamente tudo. A única coisa que pediu para mudar foram alguns detalhes na sinopse. Algumas referências de data estavam erradas na pesquisa.

Quem fez o desenho?

A Gaviões tem a comissão de Carnaval. Nós fizemos juntos. Depois, mandamos a ideia para o desenhista, que passou para o computador. No desfile, o desenho não vai aparecer. É só para usarmos na quadra e na divulgação do enredo.

A escolha de Lula como tema para o Carnaval de 2012 foi unanimidade?

Foi um consenso da diretoria homenagear um corintiano que tem tanto carisma com o povo. A ideia surgiu assim que ele saiu da presidência. Eu gostaria de homenagear Adoniran Barbosa. Dei a ideia, mas ficou para outro ano. Surgiram outros nomes, sim, mas eu não posso falar porque alguma outra escola pode querer fazer igual…

O que o ex-presidente disse quando recebeu o convite?

Ele comentou que teve convites de escolas do Rio de Janeiro no ano passado, mas ele não aceitou porque ainda era presidente. Teve uma escola do Rio que convidou para este ano também, mas ele preferiu a Gaviões. Não vou dizer qual foi essa escola!

Ele vai palpitar na escolha do samba-enredo?

Eu falei que ele podia participar de tudo, dar opiniões. Mas ele disse que não tinha talento pra isso. Não veio na quadra ainda, mas garantiu que vai participar do desfile.

Se o presidente tivesse sido José Serra, que é palmeirense, a Gaviões faria uma homenagem assim também?

Se ele fosse presidente, poderíamos sim fazer uma homenagem. Só que não iríamos citar o time para que ele torce. Com o Serra, não ia ter uma identificação com o corintiano.

(Com colaboração de Karina Trevizan e imagem de divulgação)