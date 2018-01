Por que a sirene do Parque São Jorge não toca mais?

O centroavante Alexandre Pato chegou e o Corinthians não fez nenhum barulho. Na verdade, a famosa sirene que tocava no Parque São Jorge para anunciar grandes contratações está em silêncio. A última vez que ela tocou foi na chegada de Ronaldo Fenômeno ao clube no dia 12 de dezembro de 2008. Ainda assim ela tocou por insistência dos torcedores, já que ela estava inoperante desde que o argentino Carlitos Tevez colocou os pés no clube em 2005.

A tradição da sirene foi criada em 1968 pelo presidente Wadih Helou para anunciar a vinda do jogador Paulo Borges, contratado junto ao Bangu. No entanto, foi seu sucessor, o folclórico Vicente Matheus, quem popularizou o soar da sirene para cada jogador contratado. Segundo o próprio Corinthians, a sirene – que está instalada no Bar da Torre – foi aposentada porque as apresentações dos jogadores passaram a ser feitas no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, na Rodovia Ayrton Senna, e não mais na sede do clube.

(Com colaboração de Juliana Tamdjian e foto de Márcio Fernandes/Estadão)