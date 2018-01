O mapa mais curioso da cidade de São Paulo

Estão todos convidados para o lançamento da nova edição do meu livro “Os Endereços Curiosos de São Paulo”, que acontecerá no dia do 458º aniversário de São Paulo. Será nesta quarta-feira (25), a partir das 17h, na Saraiva MegaStore do Shopping Pátio Higienópolis. São 1 000 endereços apurados e testados nos últimos 20 anos. Tudo atualizadíssimo.

De réplicas de fósseis a cadeiras para barbeiro, dá para encontrar de tudo pela cidade. Estão todos organizados por categorias como bichos, artigos para casa e aluguéis. Confira quatro deles abaixo:

Hospedagem para orquídeas – A viagem está marcada e você, preocupado em descobrir quem poderá regar sua orquídea durante o período de ausência. Uma opção é deixá-la no Orquidário Morumby, onde a flor é etiquetada – para não ser confundida – e cuidada. Eles hospedam plantas doentes e que precisam de manutenção. Aliás, é bem provável que a sua precise de assistência. “A maior parte dos clientes não sabe que deve trocar o substrato da planta (o lugar onde ela se desenvolve, formado por casca de árvore ou carvão, entre outras substâncias) e adubá-la”, afirma Adriana, coordenadora do espaço.

Orquidário Morumby

Avenida Professor Vicente Ráo, 1.513, Brooklin, 5041-2391

ter. a sáb. 9h/19h; dom. 9h/17h

www.morumby.com.br

contato@morumby.com.br

Piñatas – Feitas em papel, as piñatas são consideradas os bexigões das festas mexicanas. O aniversariante – vendado – a estoura com um pedaço de pau, fazendo doces e presentinhos caírem sobre os convidados. Érica Gobbo Quintero faz e vende as piñatas em São Paulo. Ela é casada com um venezuelano que, na infância, praticava a brincadeira. Apesar de a brincadeira ser as­sociada à cultura latina, Érica Quintero conta que a piñata veio da China. “Supõe-se que o explorador Marco Polo, em visita ao país, notou como os chineses criavam figuras coloridas de animais cobertos com papel e as usavam em celebrações do Ano-Novo”, explica.

Érica Gobbo Quintero

Não divulga o endereço, 2574-6468

24 horas

www.pinhataserika.com.br

erica@pinhataserika.com.br

Instrumentos musicais da Idade Média – Trompa marina, cornamusa e saltério. Réplicas de instrumentos musicais da Idade Média são construídas e vendi­das pelo ex-arquiteto e luthier Roberto Holz. “Quem ouve o som de um instru­mento autêntico, feito artesanalmente, sente muita alegria”, diz ele. Roberto tem uma coleção de duzentos instru­mentos. O mais novo é do século XIX. O primeiro passo é pesquisar imagens para descobrir os tamanhos originais. Deduz as medidas baseando-se em pinturas. “Se ficar grave demais, é porque eu deveria ter feito menor”, explica. “Aí começo tudo de novo. Depois da quarta ou quinta tentativa, dá certo”.

Roberto Holz

Rua Luís César Pannain,139, Alto da Lapa, 3836-1186

seg. a sex. 8h/17h

http://www.holzflutes.blogspot.com/

holzflutes@gmail.com

Chankonabe – O que um lutador de sumô come para manter a forma (no caso, forma de barril)? A resposta pode surpreender muita gente. O Restaurante Bueno serve a chankonabe, caldeirada preferida dos lutadores. “Todo mundo acha que ela é pesada, mas é justamente o contrário”, explica o proprietário Fernando Yoshinobu Kuroda. “Ela é leve e balanceada, preparada com verduras, legumes, carne com osso e macarrão.” Fernando lutou profissionalmente no Japão por 12 anos e chegou à elite, a categoria mais alta do sumô. O Bueno é decorado com fotos da época em que Waka Azuna, nome de luta de Fernando, ainda era um sumotori.

Restaurante Bueno

R. Galvão Bueno, 458, Liberdade, 3203-2215

ter. a dom. e feriados 18h/23h

SERVIÇO

Lançamento do livro Os endereços curiosos de São Paulo

25 de janeiro (quarta-feira), às 17h, na Saraiva MegaStore

Av. Higienópolis, 618, Piso Higienópolis, Shopping Pátio Higienópolis, 3662-3060