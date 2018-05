O desempenho dos shoppings no "teste de tolerância"

A ideia era entrar e sair do Shopping Eldorado para buscar uma encomenda. A mercadoria já estava até paga. O cartãozinho informava: “Cortesia: 15 minutos” – o que seria mais que suficiente. Engano meu. Não consegui sair sem o prejuízo – tive que pagar os 8 reais do estacionamento. Na verdade, os 15 minutos de tolerância (ah, sim, cortesia!) não são 15 minutos. A contagem de tempo começa no momento em que você retira o cartãozinho da máquina. Some o tempo para estacionar, caminhar até o elevador e chegar às lojas. É preciso contar também o tempo para voltar, entrar no carro e colocar o cartão de volta na máquina. Eu fiz a conta. Num dia de semana, num horário de pouco movimento, com muitas vagas à disposição, o total de tempo para entrar e sair do Eldorado foi de 13 minutos e 15 segundos. A cortesia que recebi foi de 1 minuto e 45 minutos. A repórter Karina Trevizan fez o mesmo teste em outros quatro shoppings da cidade. Confira o resultado do “tempo de intolerância”. Uma cortesia do Blog Curiocidade:

Bourbon

Entrada às 14h49

15 minutos de tolerância

Tempo total gasto para entrar, estacionar, entrar no shopping e sair: 10m09s

MorumbiShopping

Entrada às 13h55

20 minutos de tolerância

Tempo total gasto para entrar, estacionar, entrar no shopping e sair: 10m44s

(Conta com um sistema de luzes, que permite visualizar vagas livres mais rapidamente)

Villa Lobos

Entrada às 14h21

20 minutos de tolerância

Tempo total gasto para entrar, estacionar, entrar no shopping e sair: 10m

Market Place

Entrada às 13h47

15 minutos de tolerância

Tempo total gasto para entrar, estacionar, entrar no shopping e sair: 5m14s

(Em breve, o teste em outros shoppings da cidade)