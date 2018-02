Novo Tim Maia já engordou 10 quilos e quer mais sete

Devido ao grande sucesso, a temporada do musical ‘Tim Maia – Vale Tudo’ foi estendida até o dia 19 de agosto. O problema é que a estrela da peça, Tiago Abravanel, já estava de viagem marcada. No próximo dia 25, ele embarca para a Turquia, onde grava cenas da novela global ‘Salve Jorge’. Quem fica no lugar de Tiago?

Para substituir o neto de Silvio Santos, foi escalado o ator paulistano Danilo de Moura, 29 anos, que já trabalhou em musicais como “Hairspray” e “Aladdin”, mas nunca tinha vivido um protagonista. De acordo com a assessoria de imprensa do espetáculo, Moura ficará no lugar de Abravanel até o fim da temporada, já que o artista titular não conseguirá voltar para o Brasil a tempo de retornar aos palcos. Danilo de Moura contou ao Blog do Curiocidade como está se preparando para viver o papel – incluindo o aumento de peso:

Tim Maia não gostava de falar de peso. E você?

Tinha 96 quilos. Agora estou com 106 e pretendo engordar mais sete quilos.

Você tem acompanhamento de algum profissional para engordar?

No começo, não tinha. Agora, estou sendo ajudado por uma nutricionista e passei a freqüentar academia. Pode parecer irônico fazer exercícios tentando engordar, mas é importante que eu fortaleça meus joelhos para que eles aguentem o ganho rápido de peso.

O processo de engorda é no estilo ‘Super Size Me’?

Desde que recebi a notícia de que ia fazer o papel, tenho comido tudo aquilo de que a gente passa longe quando está magrinho. Comi McDonald’s, Nutella, tudo que fosse gorduroso. Amanhã, vou receber uma dieta da nutricionista à base de batata e suplementos alimentares. Vou engordar, mas com um pouco de saúde.

Você e o Tiago Abravanel são amigos?

Sim, moramos juntos durante a temporada de “Hairspray” no Rio de Janeiro. Já nos conhecíamos antes, porque neste meio é impossível não se conhecer nas estreias e nos bastidores. Mas nossa amizade surgiu mesmo naquela época.

Foi ele que indicou você para o papel?

Pelo contrário! Nós dois concorremos na primeira etapa de testes para a peça, mas ele foi o escolhido. Agora, o diretor me convidou para fazer o Tim Maia. O Tiago não tem nada a ver com isso.

(Com colaboração de Míriam Castro)