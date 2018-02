Novo St. Louis resgata o hambúrguer sem frescura

Luiz Cintra encontrou o ponto na Rua Padre João Manuel – pertinho da Oscar Freire – e fechou o negócio esta semana. Em dezembro, o bairro dos Jardins ganha a nova St. Louis Burger Shop, que chega com uma proposta diferente da matriz, inaugurada na Rua dos Batatais há sete anos. A inspiração de Luiz é a cadeia norte-americana Five Guys. “A maioria das hamburguerias está fazendo a mesma coisa”, diz Luiz “Deixaram de lado aquele hamburguinho rápido, do dia-a-dia, sem frescura. É isso que eu quero resgatar. Vamos vender hambúrgueres com sabor acima da média, mas com preço mais adequado”.

O cliente montará o sanduíche à sua maneira. Poderá escolher entre hambúrguer, hambúrguer duplo, cheeseburguer, cheeseburguer duplo, cheeseburguer com bacon ou cheeseburguer duplo com bacon. Alface, tomate, maionese e pickles já farão parte do preço, mas só entrarão no sanduíche se forem solicitados. Outros oito itens – como cogumelos e chili – também poderão ser acrescentados, mas serão cobrados à parte. Haverá uma lousa com algumas sugestões de montagens para os indecisos.

Os pedidos serão feitos diretamente no caixa, mas os sanduíches serão servidos na mesa. A casa terá lugar para 30 pessoas. Os hambúrgueres, de 90 gramas (na receita de Cintra, 70% é de contrafilé), serão iguais aos servidos na St. Louis original. O foco principal é o almoço ou um lanche rápido no final de tarde. A casa funcionará, a princípio, das 11h às 20h.

O curioso é que o novo St. Louis abrirá suas portas ao lado do endereço que receberá a segunda unidade do P.J. Clarke’s em São Paulo, que tem também inauguração prometida para o final do ano. A cidade ganhará, então, a sua esquina do hambúrguer.

Confira também o tour do hambúrguer que Luiz Cintra fez este ano aos Estados Unidos.

Serviço:

R. Batatais, 242, Jd. Paulista, 3051-3435

(Com foto de Clayton de Souza/AE)