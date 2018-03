Nova gelateria abre as portas no dia 5

Está marcada para o próximo dia 5 a inauguração da Gelateria Italian Dessert, em Pinheiros. A empresa existe há 21 anos, mas sempre vendeu por atacado para restaurantes, hoteis e bufês. Havia apenas uma portinha lateral no prédio da fábrica – sem placa, sem nada -, onde eram vendidos os sabores produzidos no dia. Agora a Italian Dessert parte para o varejo. “Todo mundo perguntava quando teríamos uma gelateria”, conta Matteo Maveri, proprietário da fábrica. Carlo, fundador da marca e pai de Matteo, era quem mais cornetava. “Um belo dia, voltando de viagem, ele resolveu cobrar de novo”, narra Matteo. “A minha mulher entrou na campanha e aí não teve mais jeito”.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A gelateria vai funcionar no mesmo endereço da fábrica. A fachada, que era toda grafitada, foi reformada e ficou com uma aparência mais sóbria. Com capacidade para 15 pessoas, a gelateria não terá nenhuma mesa ou cadeira, só pufes que ficarão na parte externa.

Os sorvetes não serão os mesmos vendidos por atacado. “As matérias-primas serão diferentes”, explica Matteo. É que, ao contrário dos gelados vendidos em baldes por atacado, que precisam ficar guardados por mais tempo, os da gelateria não terão conservantes. “Venderemos o próprio creme saído da máquina, feito com creme de leite mesmo. O sorvete de morango, por exemplo, levará a própria fruta.” Por enquanto, foram criados para a gelateria três novos sabores: cerveja, uísque e morrito. Também haverá shakes de vodca, nas opções tangerina, limão, pera e maracujá. A gelateria também irá servir milk-shakes e picolés gourmet (R$ 10) – incluindo sabores como manga e gengibre. Os sorvetes serão servidos no copinho ou na casquinha e custarão de R$ 7 (uma bola) a R$ 13 (duas).

Serviço:

R. Alves Guimarães, 1363; Pinheiros; 3865-3540

(Com colaboração de Karina Trevizan)