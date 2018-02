Nova casa em Perdizes serve sanduíches típicos do Peru

O La Sanguchería já tem data para abrir suas portas: 1º de fevereiro. Dos mesmos donos do Killa Novoandino, a nova casa ocupará o antigo endereço do restaurante peruano na Rua Tucuna, em Perdizes. “Ainda estamos terminando de pintar o imóvel”, afirma o proprietário Georges Hutschinski. A decoração será simples, com mesas de madeira e algumas frases escritas na parede. As citações ainda não foram escolhidas, mas devem ser elogios à comida – em espanhol, claro. Para a trilha sonora ambiente, música peruana de rua.

O cardápio ainda não foi totalmente fechado, já que as últimas degustações serão feitas na próxima terça-feira. Na reportagem feita pelo Blog do Curiocidade em setembro do ano passado, Hutschinski contou que o novo restaurante seria uma lancheteria com receitas típicas das ruas peruanas, sob o comando da imigrante Cecilia Valle, que já cuidava das sobremesas do Killa. A ideia se manteve: “Vamos ter sanduíches tradicionais com peixe, carne de porco e também versões vegetarianas”, afirma. No menu, também estarão o triple, sanduíche argentino com pão de miga, empanadas e sobremesas como alfajor e arroz com leche (arroz doce). Cada sanduíche será um pouco maior, em diâmetro, que uma bolacha de chope, e custará por volta de R$ 14.

Serviço:

La Sanguchería (30 lug.)

R. Tucuna, 689, Perdizes, 3872-1625

11h30/22h (fecha 2ª)

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de reprodução)