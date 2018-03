Natal corintiano tem até árvores em preto e branco

O Natal corintiano começou mais cedo este ano. Os torcedores alvinegros ganharam o bicampeonato mundial de clubes no Japão. Mas. até num momento de celebração, as rivalides clubísticas falam mais alto. A cor verde é banida dentro do Parque São Jorge. A decoração de Natal do clube possui 10 árvores brancas e uma, maior, totalmente preta. Até Papai Noel, que tradicionalmente se veste de vermelho e branco, ganhou uma fantasia nas cores corintianas.

“Desta maneira, agradamos aos fãs do clube”, diz Fernando Henrique Pascui, gerente do departamento social do Corinthians. “Também evitamos exaltar os ânimos de torcedores mais fanáticos, já que evitamos o verde.” A árvore preta, decorada com bolas prateadas, está na Galeria Central do Parque São Jorge, em frente ao memorial do clube. As 10 árvores brancas estão espalhadas pelo local e possuem enfeites vermelhos, em referência ao campeonato disputado no Japão.

Durante o Mundial, o Corinthiansfoi obrigado a usar um detalhe verde no uniforme. Era o símbolo da campanha “Football for Hope”. A diretoria do Timão até tentou escapar, mas foi obrigada pela FIFA a adotar o logo. Na final contra o Chelsea, porém, o clube não permitiu que os reservas usassem coletes verdes.

Na maior parte do tempo, o acesso ao Parque São Jorge é exclusivo para os sócios. Mas o local fica aberto ao público geral de segunda a sexta-feira no horário do almoço e, aos domingos, durante a missa matinal.

Serviço:

R. São Jorge, 777, Tatuapé, 2095-3000

Horário em que o clube fica aberto a não-sócios: de 2ª a 6ª, 11h/14h; dom., 8h/9h

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de divulgação)