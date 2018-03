Mosteiro de São Bento oferece aulas de filosofia

Ora et labora (“Ora e trabalha”) é o lema presente nos mosteiros beneditinos, nos quais o retiro espiritual é acompanhado de uma rotina intensa de trabalho. No Mosteiro de São Bento, que existe em São Paulo desde 1598, os monges têm até uma padaria, em que vendem ao público quitutes como bolos (o bolo de limão com amêndoas é de comer ajoelhado!), biscoitos e geleias.

Além de mosteiro e padaria, funcionam no local um colégio e a faculdade de Filosofia mais antiga do Brasil. Fundada em 1908, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras São Bento oferece cursos de graduação e mestrado. Para divulgar o conhecimento da Filosofia também fora dos limites acadêmicos, a Faculdade São Bento realiza toda primeira sexta-feira de cada mês o evento “Filosofia no Mosteiro”. Neste, sempre é dada uma palestra sobre algum aspecto do pensamento humano. Amanhã, dia 7, a aula tem o tema “A cogitativa na teoria do conhecimento de Tomás de Aquino”, e será ministrada pelo Professor Doutor Audrey Ivanov.

Alunos e “convidados” – qualquer pessoa que quiser comparecer ao evento – costumam encher o anfiteatro do Mosteiro, que comporta cerca de 300 pessoas. As aulas, que começam ao meio-dia e têm uma hora de duração, são gratuitas. Se o visitante quiser emitir um certificado de participação, é cobrada uma taxa de 10 reais. O acesso mais próximo é a estação São Bento do metrô. Ah, e a propósito, durante as aulas não são servidos os deliciosos quitutes da padaria dos monges. Mas nada impede o aluno de fazer uma visita ao local depois da palestra, não é?

(com colaboração de Miriam Castro)