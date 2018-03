Miniaturas de prédios históricos de São Paulo

Criar miniaturas dos monumentos históricos de São Paulo, como faz Maria Clara Fragoso, é um trabalho minucioso. “Faço paredinha por paredinha, tento reproduzir os mínimos detalhes”, afirma a artesã. Desde 1977, Maria Clara produz pequenas réplicas em cerâmica de prédios importantes da cidade, como o Mosteiro de São Bento, a Catedral da Sé e o Pátio do Colégio.

A ex-professora de Educação Física ainda guarda a primeira miniatura que elaborou: um Mosteiro de São Bento com cerca de 7 cm de altura e 10 cm de comprimento. Ela fez a escultura a partir de um cartão postal que mostrava como era a região antigamente. Desde então, Maria Clara estima ter construído cerca de 200 réplicas.

Obra arquitetônica mais pedida, a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, cuja sede já foi um convento franciscano, pode ser encomendada com ou sem as famosas arcadas frontais. “Muitos advogados me procuram para reproduzir o prédio onde estudaram”, afirma Maria Clara.

Para criar parte das imagens, a artesã se inspira em cartões postais antigos, livros de História e aquarelas de José Wasth Rodrigues, artista que se especializou em representar o Brasil colonial. Como, antes de ir ao forno, as pequenas obras precisam secar, Maria Clara vira refém do clima. Em épocas frias, as peças podem demorar até vinte dias para ficarem prontas.

