McDonald's da Rebouças vai cobrar o estacionamento

O McDonald’s que fica na esquina da Henrique Schaumann com a Rebouças, em Pinheiros, amanheceu hoje com novas cancelas e com máquinas que emitem cupons de estacionamento. Ganhou também uma cabine de cobrança com um funcionário da Multipark, que passará a cobrar pelo serviço.

Na concorrida região, os estacionamentos costumam cobrar pelo menos R$ 10 a hora. Por isso, funcionários de prédios e casas comerciais dos arredores costumam usar o espaço para parar seus carros. “As vagas ficam lotadas”, diz o responsável pelo marketing da Multipark. “Quem quer estacionar para comer no McDonald’s não encontra lugar”. O objetivo da parceria, iniciada há dois meses, é acabar com a mamata dos motoristas que não são clientes do estabelecimento.

Clientes do McDonald’s que gastarem mais de R$ 10 ganham a primeira hora de estacionamento de graça. Cada hora adicional custa R$ 4. Quem não for cliente gasta R$ 10 na primeira hora e, depois, paga o mesmo valor. Por enquanto, o sistema não foi totalmente implantado. Só falta a instalação de placas com os preços do serviço, que está prevista para daqui a no máximo sete dias.

(Com colaboração de Míriam Castro)