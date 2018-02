Maria Brigadeiro abre estação em loja da Natura

Em fevereiro deste ano, a Natura inaugurou um espaço-conceito na esquina das ruas Oscar Freire e Consolação, nos Jardins. Ali, além de cosméticos, a Natura tem também doces: desde o dia 4 de setembro, o espaço vende quitutes da marca Maria Brigadeiro.

A Maria Brigadeiro, que existe desde 2007 e que foi a criadora do conceito de brigadeiros gourmet, hoje bastante copiado, ganhou uma estação dentro do espaço-conceito. Lá, são vendidos sabores tradicionais da Maria Brigadeiro, como pistache, limão siciliano e amêndoa de cacau. A maior novidade é que, para a inauguração do espaço, a doceira Juliana Motter desenvolveu quatro novos sabores: mate verde, cacau, cupuaçu e castanha-do-pará.

Os sabores foram escolhidos com base em ingredientes tradicionais brasileiros, assim como os que costumam ser usados nas linhas cosméticas da Natura. Uma caixa de presente com os quatro brigadeiros gourmet sai por R$ 16. Além da edição especial, são vendidos nos espaço Maria Brigadeiro os sabores tradicionais criados por Juliana Motter e panelinhas de brigadeiro de colher. A estação Maria Brigadeiro permanece no local até a data em que será fechado o espaço-conceito da Natura, no final de dezembro deste ano.

Serviço:

Natura – Oscar Freire

R. Oscar Freire, 1.052, Jd. Paulista

Maria Brigadeiro

R. Capote Valente, 68, Pinheiros, 3085-3687

(Com colaboração de Míriam Castro)