Madonna e Michael Jackson na Sala São Paulo em 2012

A Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo já divulgou a programação de apresentações para 2012. No dia 16 de setembro, às 17h, está marcado um recital de piano do francês Alexandre Tharaud. No repertório, Tharaud apresentará músicas inspiradas em artistas da música pop como Madonna e Michael Jackson. Também há composições baseadas no repertório de Henri Salvador, cantor franco caribenho considerado um dos precursores da Bossa Nova.

Alexandre Tharaud é conhecido por transitar entre o clássico e o contemporâneo. Arthur Nestrovski, diretor artístico da Osesp, explica que o pianista não apresentará simplesmente algumas adaptações das músicas originais para piano. Também não serão composições com trechos das versões originais. “Na realidade são recriações livres, utilizando as obras como ponto de partida e inspiração”, explica. Em entrevista ao Blog do Curiocidade, Nestrovski deu mais detalhes sobre a apresentação do pianista francês:

Quantas canções apresentadas por Tharaud serão inspiradas por em artistas populares?

Todas. Constam do programa doze canções e todas elas serão compostas com base em obras do repertório popular francês e internacional.

É uma forma de atrair um novo tipo de público à Sala São Paulo?

Digamos que sim. É uma excelente maneira de amplificar a divulgação da música sinfônica e camerística e, com isso, atrair um novo público.

Que outros concertos com músicas de artistas populares já fizeram parte da programação da Osesp?

A Osesp possui um histórico de aproximação entre os estilos musicais. Nos últimos anos, fizemos três programas com a Banda Mantiqueira, tradicional Big Band brasileira, que renderam três CDs, dois deles em parceria com as cantoras populares Luciana Souza e Mônica Salmaso. Tivemos também o concerto com o Grupo Pau Brasil, também em parceira com Mônica Salmaso; a Série de Câmara com o compositor André Mehmari com obras de Chico Buarque e Pixinguinha, além de vários concertos com obras de Astor Piazzola.

(Com colaboração de Karina Trevizane foto de Marco Borggreve / divulgação)