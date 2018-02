Luiz Cintra faz a rota do hambúrguer nos Estados Unidos

Foram doze dias, cerca de 2 mil quilômetros percorridos de carro e 14 lanchonetes visitadas. Os números são do segundo burger-tour que Luiz Cintra, dono da hamburgueria St. Louis, fez por estabelecimentos da costa leste dos Estados Unidos. “Nos Estados Unidos, o hambúrguer é um prato nacional e pode ser encontrado em qualquer canto”, diz. “Hambúrguer não precisa ser gourmet, precisa ser gostoso”. Ele escolheu apenas restaurantes tradicionais, sem invencionices. As regras foram: não pertencer a redes, ter administração familiar, existir há pelo menos 30 anos e ser relevante para a cultura do hambúrguer estadunidense.

Durante a série de visitas, a média de preço dos sanduíches foi de 6 dólares. Luiz Cintra compartilhou com o Blog do Curiocidade o roteiro de seu passeio. Confira os comentários que ele fez sobre os locais visitados:

Fort Lauderdale – Jack’s

“Oferece o mesmo hambúrguer desde 1960. A carne usada é muito fresca e o local tem uma mesa de centro com os condimentos clássicos. O cliente monta o lanche do modo que preferir.” 4201 North Federal Highway, Oakland Park, FL. 954-565-9960.

Washington, D.C. – Ray’s Hell

“A lanchonete ficou famosa por atender políticos como Barack Obama. O local é simples, com cadeiras plásticas e quase nenhuma decoração. Não aceita cartão de crédito, e o cliente precisa fazer o pedido enquanto está na fila. O hambúrguer The Dogcatcher, que vem acompanhado de uma espécie de ossobuco. A ideia é que o tutano seja espalhado pela carne do lanche.” 1725 Wilson Boulevard, Arlington, VA, 709-974-7171

Filadélfia – The Good Dog Bar

“É um bar em estilo americano, lotado, com música alta e público não muito jovem. O hambúrguer, recheado com gorgonzola e coberto por cebola caramelizada, vem em um pão amanteigado que lembra brioche.” 224 South 15th Street, Philadelphia, PA. 215-985-9600

Lancaster – Lancaster Brewing

“O hambúrguer tradicional, moldado com as mãos, é coberto por queijo cheddar derretido. Não creme de cheddar, como é comum no Brasil, mas queijo de verdade. Para acompanhar, eu recomendo uma das muitas cervejas artesanais disponíveis.”

302 North Plum Street, Lancaster, PA. 717-391-6258

New Haven – Louis Lunch

“É a hamburgueria mais antiga dos Estados Unidos, aberta em 1895. Bem pequena, ela está sempre lotada. O único tipo de hambúrguer à venda é servido em pão de forma, com uma fatia fina de tomate e um pouco de cebola. Lá, o único molho disponível é a mostarda Dijon. Ketchup não é nem permitido, já que os donos acham que ele estraga o sabor da carne.” 261-263 Crown Street, New Haven, CT, 203-562-5507

Nova York – Corner Bistro

“Talheres de plástico, balcão de bar e música alta. Como os restaurantes americanos usam menos tempero, você sente mais o sabor da carne. O hambúrguer deles é crocante por fora e rosado por dentro.” 331 West 4th Street. 212-242-9502

Nova York – Burger Joint

“No hotel 5 estrelas Le Parker Meridien, uma pequena cortina indica o local onde fica a hamburgueria. Você precisa ir até o balcão para fazer o pedido. Hambúrguer e batatas fritas vêm ao cliente em um saquinho de papel.” 119 West 56th Street. 212-245-5000

Nova York – JG Melon

“Em meio ao Upper East Side, ele fica aberto até umas 3 da manhã. De todas as que visitei, esta é a que se assemelha a um restaurante de fast food. Tem mais opções que as lanchonetes tradicionais, mas sem abandonar a essência do hambúrguer.” 1291 Third Avenue, NY. 212-744-0585

Rhode Island – Luxe

“Foi a hamburgueria mais descolada que visitei. Tem um pátio externo com mesas para os clientes. Mas o hambúrguer é tradicional, com picles e queijo cheddar.” 5 Memorial Boulevard, Providence, RI. 401-621-5893

Cambridge – Mr. Bartley’s

“Em frente ao portão da Universidade de Harvard, tem uma extensa fila na calçada. Enquanto os clientes esperam, o dono já vai tirando os pedidos. Diferentemente daqui, os fregueses não se importam em dividir mesas com desconhecidos para agilizar o processo de espera.” 1246 Massachusetts Ave, Cambridge, MA. 617-354-6559

Cambridge – Flat Patties

“Dá para ver o funcionário achatar a mistura de carne e preparar o hambúrguer. Uma das diferenças em relação às outras hamburguerias é a opção de colocar uma fatia de abacate no sanduíche.” 33 Brattle Street, Cambridge, MA. 617-871-6871

Meriden – Ted’s

“Desde os anos 50, fazem hambúrgueres no vapor usando uma engenhoca criada pela própria casa. É uma espécie de caixote que fica cheio das gotículas quentes. Enquanto isso, caixinhas menores com a carne são colocadas lá dentro.” 1046 Broad Street, Meriden, CT. 203-237-6660

(Com colaboração de Míriam Castro e fotos de Luiz Cintra/Divulgação)