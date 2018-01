Lúcuma, a nova fruta da moda em São Paulo

Tradicional na região dos Andes, especialmente na culinária peruana, a lúcuma é a fruta da moda. A fruta de casca verde e polpa amarelada já está presente no cardápio de sobremesas de alguns restaurantes. Esporadicamente também é oferecido nas sorveterias Freddo e Vipiteno. Para o chef Alexandre Godoy, do La Mar, não existe nenhuma fruta brasileira que possa ser comparada tanto em gosto quanto em textura. “No Peru, o sorvete de lúcuma é tão comum quanto o de chocolate”, diz ele. “Ela é usada como base de diversos doces”. O restaurante possui a “degustação de lúcuma” (R$ 23), com três mini sobremesas: chocolúcuma (genoise de chocolate, mousse de chocolate e creme de lúcuma), sagú de lúcuma e sorvete de lúcuma. O restaurante chegou a ter em seu cardápio purê de lúcuma, mas esse acompanhamento não é mais servido. O restaurante chileno El Guatón, em Pinheiros, tem em seu cardápio a sobremesa Torta de Lúcuma (R$13).

Para o chefe Kenji Shiroma, do restaurante Killa Novoandino, o fato da fruta ser importada dificulta a “continuidade dos pratos”. “Como a importação para o Brasil não é muito forte, não há garantias de que o restaurante possa ter essa fruta sempre à disposição”, justifica a ausência da fruta no cardápio da casa. De fato, na quinta-feira passada, o Blog do Curiocidade visitou o Mercado Central da Cantareira e não encontrou lúcuma em nenhum boxe. Apesar dessa dificuldade, a sanduícheria peruana La Sanguchería, inaugurada recentemente em Perdizes, não quer perder a onda e promete colocar a lúcuma em seu cardápio em breve. Veja o roteiro da fruta da moda em São Paulo:

Sorveteria Freddo – Tem sorvete de lúcuma granizada (com pedaços de chocolate). Sabor me fez lembrar um pouco o de sorvete de nozes. R. Normandia, 22, Moema, e mais oito endereços. www.freddobrasil.com

La Mar – O restaurante possui a “degustação de lúcuma” (R$ 23), com três mini sobremesas: Chocolucuma (genoise de chocolate, mousse de chocolate e creme de lúcuma), sagú de lúcuma e sorvete de lúcuma. R. Tabapuã, 1410, Itaim Bibi, 3073-1213.

El Guatón – O restaurante chileno tem em seu cardápio a sobremesa torta de lúcuma (R$13). R. Artur de Azevedo, 906, Pinheiros, São Paulo, 3085-9466

Sorveteria Vipiteno- Possui o sabor lúcuma mas não é sempre que ele é servido. Melhor conferir antes. Rua Manuel Guedes, 85, Itaim Bibi, 3476-1881.

Doce Arte – O bolo de lúcuma é uma das especialidades da doceria. O quilo custa R$78. Rua Adolfo Tabacow, 202, Itaim Bibi, 3168-8592

(Com colaboração de Juliana Tamdjian e foto de Felipe Rau/Estadão)