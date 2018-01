Lu Riva inaugura primeira escola de pompoarismo do Brasil

É um verdadeiro “Clube da Luluzinha”. Só mulheres podem entrar no novo empreendimento da personal sexy trainer Lu Riva. Ela inaugura na próxima sexta-feira, dia 13, o Espaço Lu Pompoar, primeira escola de pompoarismo no Brasil. O novo empreendimento, próximo à estação Santa Cruz do metrô, será aberto com uma festa apenas para convidados.

Até então, Lu Riva dava aulas em academias de ginástica, hotéis e na casa de clientes, como outras personal sexy trainers. No novo local, mulheres – só mulheres mesmo – poderão se inscrever em cursos de pompoarismo, dança do ventre e sensualidade (que inclui dança da cadeira e strip-tease). Um lounge será palco de encontros como chá de lingerie e sexy happy hour. Também estará disponível uma butique sensual, com acessórios eróticos, lingerie e livros sobre o tema.

O pompoar é uma técnica de movimentação dos músculos na região da vagina. Executados de maneira correta, os movimentos de contração e relaxamento podem aumentar o prazer durante as relações sexuais. Lu descobriu o pompoarismo por causa de uma infecção urinária em 2003. Ela estava com 25 anos. Depois que começou a se exercitar, o problema foi curado. Lu Riva contou ao Blog do Curiocidade mais detalhes sobre seu novo espaço.

A procura por cursos de pompoarismo é tão grande assim?

Sim, é. O maior problema é que a mulher foi treinada para pensar que não tem vagina. Por exemplo, se você enfaixar as mãos de alguém, ela não vai poder mexer os dedos até que seja solta. No entanto, se você só desatar as mãos dela depois de 18 anos, os músculos já não se mexerão por falta de uso. Com a vagina, acontece a mesma coisa. As mulheres têm dificuldade em localizar os anéis porque foram educadas para nunca tentar fazer isso antes.

Como uma aluna se veste para participar de uma aula de pompoarismo?

Nas aulas de pompoarismo, eu recomendo que as alunas vistam roupas de ginástica, como bermuda. Além do conforto durante o exercício físico, essas roupas permitem maior visibilidade durante o treinamento. Cada movimento de anel vaginal representa uma mudança visual no baixo ventre. Estes movimentos não podem ser vistos através de tecidos grossos, como jeans.

Você pode contar algum segredinho que é ensinado durante a aula?

Eu digo que não dá para acreditar em muitas informações encontradas na internet, como sites que sugerem prender a urina como treino. Este tipo de esforço pode causar uma infecção urinária. Todos os exercícios de pompoarismo devem ser feitos com a bexiga vazia.

O que acontece nesse sexy happy hour?

Eu defino esse evento como uma reunião de amigas que querem aprender algo sobre sexo juntas e, ao mesmo tempo, colocar o papo em dia. O grupo que contratar o serviço escolhe um tema relacionado a sexo e eu dou uma palestra ou aula prática sobre o assunto. No caso de noivas e aniversariantes, temos o chá de calcinha e o aniversário sensual. A homenageada, acompanhada das amigas, pode experimentar lingeries, fazer desfiles e aprender mais sobre acessórios eróticos.

Serviço

Espaço Lu Pompoar

Rua Joel Jorge de Melo, 60, Vila Mariana, 3297-4850

(Com colaboração de Míriam Castro e imagem de divulgação)