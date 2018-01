Loja na Liberdade vende 200 modelos de cílios postiços

Os cílios postiços já foram itens fundamentais no look das mulheres na década de 1960. A modelo inglesa Twiggy, por exemplo, se tornou referência na época por usá-los bem longos e definidos. Atualmente, eles estão sempre presentes em editoriais de moda e nos olhos de modelos e atrizes. A loja Audrey, na Liberdade, é um dos principais destinos de maquiadores e mulheres que procuram por cílios postiços. São 200 modelos, alguns bem extravagantes, com penas de pássaros e brilhos, muito procurados às vésperas do Carnaval.

Segundo a gerente Tatiane Araújo, o aumento das vendas começou há dois anos. Eles saíram de um canto da loja para ocupar quase uma parede inteira. A vendedora Claudiane Santana acredita que os blogs de maquiagem e tutoriais no YouTube tenham contribuído para a fama do acessório. Ela confessa que se surpreende com a facilidade que as clientes têm na hora da aplicação – momento que exige paciência de coordenação. “Muitas saem daqui já com eles nos olhos”, conta. O preços variam entre R$ 6,90 e R$ 32,00.

Serviço:

Rua Galvão Bueno, 40, Liberdade

Seg. a sáb. 9h/18h30

Dom. e feriados 10h/18h

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Com colaboração e foto de Juliana Tamdjian)