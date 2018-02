La Vie en Douce do Itaim-Bibi vai fechar as portas?

A unidade da doceria La Vie em Douce no Itaim Bibi ainda aceita encomendas. Ao que parece, isto não vai continuar por muito tempo. As atendentes da loja anunciam pelo telefone que o estabelecimento será fechado em breve.

De acordo com o que é informado pelo telefone, ainda não existe data prevista para o encerramento das atividades. Caso uma encomenda seja feita e a loja feche antes da entrega, os produtos podem ser retirados na unidade dos Jardins. Os funcionários não sabem o motivo da decisão, mas receberam a notícia há uma semana.

Não é o que diz a assessoria de imprensa da marca. Procurada pelo Blog do Curiocidade, a assessora garantiu que a proprietária, a chef Carole Crema, não tem nenhuma intenção de fechar a unidade Itaim Bibi da La Vie em Douce, inaugurada em janeiro do ano passado. Ninguém soube informar por que as funcionárias da loja estão dando esta informação.

Criada em 2002 por Carole, a La Vie em Douce serve docinhos tradicionais, como maria-mole e olho-de-sogra, mas também investe em criações modernas, como whoopie pies e cupcakes. A chef tem até um livro dedicado ao assunto: “O Mundo dos Cupcakes” (Editora DBA), com 50 receitas de bolinhos decorados.

Serviço:

Unidade Itaim

R. Pedroso Alvarenga, 514, Itaim Bibi, 3078-1110.

Unidade Jardins

R. da Consolação, 3.161, Jd. Paulista, 3088-7172.

(Com colaboração de Míriam Castro)