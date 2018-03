István Wessel, o "Senhor Hambúrguer"

István Wessel produz por minuto 65 hambúrgueres – de 40 a 225 gramas, de acordo com o desejo do cliente. São 50 toneladas todo mês para abastecer restaurantes, lanchonetes e supermercados de todo o país. Só em São Paulo são 10 grandes clientes (leia a relação no final da reportagem). Também fornece carne para redes de fast-food, como Spoletto e Al Parmegiana. Por isso, não é exagero nenhum chamá-lo de “Senhor Hambúrguer”. Entre tantas novidades, ele já fez até hambúrguer em forma de coração. No momento, suas mais recentes crias são um hambúrguer oval, que fica bem dentro de um pão francês, e um retangular, pedido por uma rede de Londrina (PR).



Foto: Robson Fernandes/AE

Wessel é da quarta geração de uma família de açougueiros húngaros. Chegou a São Paulo em 1957, aos 10 anos. O primeiro açougue foi aberto no ano seguinte na Rua Manoel Dutra, na Bela Vista. Em 1990, numa viagem aos Estados Unidos, ele conheceu o famoso P.J. Clarke’s e resolveu trazer o conceito de hambúrguer premium ao Brasil. Fracasso total. “Ele não tinha tempero e conservantes”, diz Wessel. “Como os supermercados não tinham congelador, a carne ficava preta”. Apenas no ano de 2000, Wessel retomou o projeto e deu “sobrenome” aos hambúrgueres. Hoje, ao escolher entre um hambúrguer de picanha ou de fraldinha na lanchonete, você deve agradecer a ele. A consagração do Senhor Hambúrguer veio em 2008. O P.J. Clarke’s, sua fonte de inspiração, chegou em São Paulo e Wessel foi escolhido para fazer os hambúrgueres. “O gerente de produto desembarcou aqui e disse como queria a carne”, lembra Wessel. “Fiz dois testes para ser aprovado”. Wessel lançou o livro “Homeburger” e foi sócio da General Prime Burger entre 2005 e 2007, experiência que não pretende repetir tão cedo. “No dia da inauguração, por causa da concorrência, o Ritz, o Spot e a Forneria San Paolo cancelaram o contrato de fornecimento comigo”.

Hambúrgueres com a grife Wessel

O fornecimento de hambúrgueres para lanchonetes e padarias representa 2/3 do faturamento de Wessel. O restante é vendido em supermercados. Os principais clientes em São Paulo são:

P.J. Clarke’s

Na Mata Café

A Chapa

Wraps

Rock Ribs

Big X-Picanha

Galeria dos Pães

Villa Grano

Joe & Leo’s

Santo Paulo Bar