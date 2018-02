Inglesa vende a verdadeira "marmelade" na Catedral Anglicana

‘Marmalade’ não é marmelada. O doce britânico não é feito com marmelos, mas com laranjas amargas. Ele também é diferente dos doces de laranja brasileiros. “No Brasil, usam o bagaço da laranja para conseguir um doce transparente, enquanto eu combino o suco e a casca.” Quem explica, com sotaque carregado, é Phyllis Birkinshaw, de 82 anos. Ela nasceu em São Paulo, mas cresceu em meio aos imigrantes britânicos da cidade. Seus pais vieram do Reino Unido ainda crianças e se casaram por aqui. Sempre falaram inglês dentro de casa, hábito que Phyllis manteve com seus filhos e netos. “Não sei falar em português com meus filhos”, afirma. “Nasci no Brasil, mas fui criada como inglesa.”

A inglesa faz doces, geleias e conservas artesanais e os vende em bazares da Catedral Anglicana de São Paulo, em Santo Amaro. Entre as receitas, está a marmelade, que é consumida no café da manhã e no chá da tarde dos ingleses. As geleias são feitas de acordo com as frutas da época, mas duas conservas salgadas não podem faltar: bread and butter pickles (picles agridoce com pepino, cebolas e pimentão) e mango chutney (manga condimentada). “Estes itens fazem parte do dia a dia dos ingleses, sempre me pedem mais”, conta a quituteira.

Ela não faz doces sob encomenda. “Com a minha idade, fica difícil atender a pedidos de clientes”, afirma Phyllis. “Só faço as conservas para amigos próximos e para a igreja.” Nas quermesses dos anglicanos, cada pote custa por volta de R$ 10. O dinheiro é todo revertido às obras de caridade da catedral, onde a britânica trabalha durante a semana.

Outra maneira de consumir um doce fabricado por Phyllis é visitar a Maison de Marie, em Pinheiros. Na doceria, a chef Luiza Teppet usa, no recheio dos macarons de limão, o ‘lemon curd’ fabricado pela inglesa. A receita, que leva açúcar, ovos e limão, é uma das mais populares nos bazares da Catedral Anglicana.

