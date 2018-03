Iguatemi abre primeira loja brasileira do Pequeno Príncipe

O Shopping Iguatemi ganhou a primeira loja temática do Pequeno Príncipe no Brasil. O quiosque foi aberto pelo casal Renato e Luana Zindeluk e pela designer de joias Sheila Dryzun, mãe de Renato. Desde 2004, os três são sócios da “Succession Antoine de Saint-Exupéry” (fundada pela família do escritor francês) e cuidam do licenciamento do personagem no país. Eles foram os organizadores da exposição “O Pequeno Príncipe na Oca”, realizada em 2009. “Era tanta gente perguntando onde comprar os produtos que resolvemos abrir a loja”, diz Luana.

Alguns produtos já existiam, como os pingentes em prata, desenhados por Sheila. Outros foram criados especialmente para o quiosque do Iguatemi. Os sócios também importaram alguns itens da França. Confira alguns dos produtos:

Roupa de cama e banho

Entre almofadas (R$ 62), toalhas (de R$ 30 a R$ 53) e fronhas (R4 16) com desenhos e frases do livro estampados, o mais caro é um edredom, que custa R$ 165.

Cartões

Vêm com desenhos e frases do personagem, como “tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas” e “se tu vens às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz”. É o item mais barato da loja (R$ 8 ) e, segundo Luana, é o que mais faz sucesso, principalmente entre casais de namorados.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pingentes e pulseiras

Desenhados por Sheila Dryzun e feitos de prata. Há pingentes em forma do personagem e pulseiras com frases do livro. Custam de R$ 90 a R$ 160.

Canecas, tigelas e pratos

Canecas (R$ 16 a R$ 23), tigelas e pratos (R$ 21 a R$ 26) fazem sucesso entre a garotada.

Kit para banheiro

Feito em porcelana, o kit traz porta-algodão, porta-escova de dentes e recipiente para sabonete líquido (R$ 74).

Kit de jardinagem

Tem sementes variadas, vasinho, ferramenta, regador, um saco com terra adubada e um avental infantil estampado. Tudo sai por R$ 80.

Ah, um detalhe curioso: a loja não vende o livro “O Pequeno Príncipe”. Vai entender…

Serviço:

Shopping Iguatemi, piso térreo. 3031-6757.

(Com colaboração de Karina Trevizan e fotos de divulgação)