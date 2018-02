Hotel no bairro do Paraíso tem brunch oriental aos domingos

Por pertencer a uma família japonesa, o Matsubara Hotel, no Paraíso, promove há três meses um brunch oriental aos domingos. “Fazer isto já era vontade da família Matsubara há algum tempo”, conta Cinthia Okuno, supervisora de alimentos e bebidas do estabelecimento.

Por R$ 50, o cliente pode ser servir à vontade no bufê, que tem como opções guiosa, yakissoba, shimeji na manteiga, tempurá de legumes e sopa missoshiru. Em uma bancada, dois sushimen fazem na hora sushis e sashimis, de atum ou salmão, de acordo com os pedidos. Se algum cliente não gostar de comida japonesa, o bufê até que é democrático: há uma opção de massa e grelhado, além de arroz, saladas e pães. Água, suco de laranja e chá verde estão inclusos no preço. A cada duas semanas, uma bailarina apresenta danças tradicionais japonesas durante o brunch, que é servido das 12h às 16h. A próxima apresentação será no domingo 16 de setembro. É recomendado fazer reservas

Serviço:

Matsubara Hotel

R. Cel. Oscar Porto, 836, Paraíso, 3561-5000

Dom., 12h/16h.

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de Felipe Rau/AE)