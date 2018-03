Hoje tem sobremesa com goiabada? Tem sim, senhor!

Goiaba e queijo como prato principal? Bem, é quase isso. O filé mignon, aromatizado com alecrim e vinho tinto, vem coberto por um molho feito de goiabada cremosa. Para acompanhar, risoto de queijo parmesão. A combinação foi criada há dez anos por Patricia, filha de Laura D’Aurizio, proprietária da L’Osteria do Nonno Amerigo. “Ela gosta de misturar doce e salgado, e fez a sugestão, que deu certo”, conta Laura, cujo restaurante completa dois anos em julho. Laura é filha do imigrante italiano Amerigo, que foi dono da Cantina do Amerigo, no Bixiga, na década de 1950. Os frequentadores da casa da Vila Mariana (Rua Joaquim Távora, 1586, tel. 2667-6589) procuram mais os pratos tradicionais, como risotos e lasanhas, mas são vendidas 25 unidades do “Fileto ao molho de goiabada e vinho” (R$ 69,60, para duas pessoas) por mês.

A combinação é o único prato da casa que usa o doce – o ingrediente não está presente nas sobremesas do restaurante. Para os fãs de goiabada, o Blog do Curiocidade preparou uma lista de sobremesas feitas com o doce:

Gelée

A designer Mariangela Marques Barbosa trabalha com sorvetes há 15 anos, mas só vendia os gelados no atacado. Em fevereiro, inaugurou a Gelée, onde serve ao público delícias como o sorvete de goiabada. Com base de creme e goiabada cascão cremosa, uma bola do doce sai por R$ 9. Sob encomenda, Mariangela também fabrica o sabor goiabada com queijo e a musse de goiabada cascão. R. Prof. Atílio Innocenti, 829, Itaim Bibi, 3044-9597.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lá da Venda

São três sobremesas com goiabada. A mais famosa é o bolo de fubá com goiabada, receita que era feita pela avó da proprietária, Heloisa Bacellar. Vendido por fatias (R$ 4) e inteiro (R$ 45, o grande), o bolo tem a massa cozida na panela antes de ir para o forno. De acordo com Heloisa, isso aumenta a maciez do doce. Outras opções são a fatia de goiabada com queijo canastra (R$ 10) e, aos finais de semana, o cheesecake com cobertura de goiabada (R$ 13, a fatia). R. Harmonia, 161, Vila Madalena, 3037-7702.

Mil Frutas

Entre os cerca de 250 sabores de sorvete da Mil Frutas, a carioca Renata Saboya aposta na mistura clássica de goiabada com queijo. Feito com queijo minas, o gelado (R$ 10, uma bola)pode ser encontrado nas duas lojas da sorveteria em São Paulo. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Shopping Cidade Jardim, Térreo, Morumbi. 3552-1000.

Oh!Melete

O restaurante especializado em omeletes, que completa um ano em julho, serve uma sobremesa clássica que não leva ovos: o Romeu e Julieta. Por R$ 8, uma fatia de queijo Roni é cortada em formato de coração. Depois, leva um pedaço de goiabada cascão por cima. R. João Ramalho, 766, Perdizes, 3875-2550.

Padaria Barcelona

A padaria, que pertence à família Benjamin Abrahão, existe há 36 anos. Ela vende a chipa – receita paraguaia semelhante ao pão de queijo – com recheio de goiabada. “No Paraguai, recheiam a chipa com qualquer sabor, doce ou salgado”, conta o gerente Vicente Safont, que trabalha no local desde sua inauguração. “Por ser feito com fécula de mandioca e não conter glúten, o quitute é procurado por vítimas da doença celíaca”, diz Safont. R$ 2,70. R. Armando Penteado, 33, Higienópolis, 3826-4689.

Pastel da Maria

Até o ano passado, os pastéis de Dona Maria (que, na verdade, se chama Kuniko) só tinham três sabores doces: chocolate, banana e doce de leite. No Dia dos Namorados, foi lançada uma versão com queijo minas e goiabada cremosa. O sucesso foi tanto que o pastel Romeu e Julieta continuou sendo vendido desde então. R$ 4,50. R. Fradique Coutinho, 580, Pinheiros, 2373-7071.

Ráscal

Uma porção de queijo mascarpone, de consistência cremosa, acompanha a torta de goiabada servida pelo restaurante. O principal ingrediente do doce é o recheio de goiabada da família Ralston, de Terra Roxa, interior paulista. Em vez de queijo, a torta pode ser acompanhada por sorvete de creme. R$ 15,50. Al. Santos, 870, Jardins, 3141-0692.

Sallvattore

Servida em uma taça de martini, a sobremesa do Sallvattore é uma espuma de queijo branco com goiabada quente. O queijo é batido com creme de leite e açúcar no liquidificador, enquanto o doce de goiabada vai ao forno até derreter. R$ 15. R. Salvador Cardoso, 131, Itaim, 3078-8686

The Cake is on the Table

A loja especializada em cupcakes na Chácara Santo Antônio é comandada por Paula Simões, que retirou quase todas as ideias de bolinhos do livro de receitas que herdou da mãe. Com o nome de Tico-Tico no Fubá, a delícia tem massa feita com fubá, coco ralado e sementes de erva doce, mas é recheada e coberta com goiabada cremosa. R$ 6,50. R. Amaro Guerra, 264, Chácara Santo Antônio, 2371-1640.

Villa Imperial

O boteco com ar carioca em Higienópolis tem entre as opções de sobremesa uma versão diferente de Romeu e Julieta. Em vez de queijo, a fatia de goiabada cascão vem ao lado de uma bola de sorvete de iogurte. R$ 9,90. R. Maria Antonia, 368, Higienópolis, 2532-4658

(Com colaboração de Míriam Castro)