Hamburgueria chique traz toda a decoração de Nova York

A Butcher’s Market, inaugurada em maio passado, não chama só a atenção por seus hambúrgueres, mas também por sua decoração. “Eu queria que as pessoas se sentissem em Nova York”, explica o empresário sul-coreano Ryan Kim, 33 anos, dono do lugar. Para realizar esse desejo, Ryan trouxe praticamente todos os itens da decoração justamente de NY – cortadores de carne antigos, caixas de som originais dos anos 50 e até lâmpadas decoradas artesanalmente. Ryan precisou de cinco dias para forrar as paredes dos dois banheiros com as páginas de um livro antigo sobre cortes de carne. Para trazer tanta tranqueira dos Estados Unidos para São Paulo, o empresário precisou encher 25 caixas grandes.

Só que o que desperta a maior curiosidade é a parede principal do salão, que traz desenhos com cortes de carne bovina. Ryan conta que a inspiração foi o restaurante Fette Sau, que fica no Brooklyn, em Nova York. O lugar tem uma parede idêntica a que foi pintada no Butcher’s. Quem se encarregou do trabalho foi o chef e designer Jae Kim, primo de Ryan, que também fez a criação do menu. Foram três dias de trabalho. “Não sou bom em artes”, afirma Ryan “Tudo o que fiz foi segurar as latas de tintas.” No cardápio de Jae Kim, o carro-chefe é o mushroom burguer, um hambúrguer de 180 gramas, com muito cogumelo e mussarela (R$ 27). Também uma obra de arte!

Serviço:

R. Bandeira Paulista, 164, Itaim Bibi, 2367-1043.

