Graziella Moretto lança manual para garotas prendadas

“Ser uma garota prendada é estar em busca de um modo de viver mais simples, menos ditado pelo consumismo e práticas pouco gentis com o planeta.” O site Garota Prendada, criado pela atriz Graziella Moretto, completou um ano em setembro. Para comemorar, a atriz irá lançar neste sábado, dia 8, um almanaque.

O Almanaque Garota Prendada é como as revistas de antigamente. “Uma revista é algo que se lê idealmente no tempo livre, com calma, chá e biscoitos do lado, com as pernas para cima”, diz Graziella, que está em cartaz no Teatro Renaissance há uma semana com a peça “Uãnêi – Esta noite se improvisa”, ao lado do marido, o ator Pedro Cardoso. O conteúdo passa por todo tipo de trabalho com processo artesanal, conhecido como craft. Além de dicas de confecção e customização, o volume tem um guia de compras de tecidos diferentes em Londres para ajudar as fãs.

A princípio, a publicação (R$ 14) não será periódica, já que é um exemplar comemorativo. “Mas tomamos gosto, há a chance de haver um novo almanaque em 2013, sim”, diz Graziella. “Era um sonho ter uma revista que falasse sobre as coisas que gosto.”

Serviço:

Sáb. (8). 14h. Livraria Cultura – Shopping Bourbon. R. Turiassu, 2.100, Perdizes

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de divulgação)