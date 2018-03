Galeria no bairro da Liberdade é o paraíso dos nerds

Assim como tantas outras galerias de São Paulo, a Sogo Plaza é repleta de lojas de cosméticos, tranqueiras importadas, capinhas de smartphones, filmes piratas e aparelhos eletrônicos. Mas basta entrar para perceber que o prédio de quatro andares é um paraíso para os nerds paulistanos (e suas subdivisões). Das 130 lojas, 38 são dedicadas a produtos como games, mangás, cards, DVDs, camisetas e bonecos colecionáveis.

O maior movimento é nos finais de semana, dia em que o bairro da Liberdade fica cheio de fãs de animes, os desenhos animados japoneses. Para alimentar o hobby, eles frequentam lojas como a Anime Rock Club, que vende DVDs de séries nipônicas. É possível encontrar todo tipo de produção: clássicos como Cavaleiros do Zodíaco ficam ao lado de Naruto, Bleach e One Piece, mais recentes.

Os DVDs são feitos com vídeos legendados por fãs e que na internet são distribuídos gratuitamente. Ulisses Silva de Mello, vendedor da Anime Rock Club, diz que as lojas do tipo fazem sucesso porque os otakus – fãs de mangás e animes – sentem falta de lançamentos oficiais. “É impossível acompanhar uma série completa, já que as distribuidoras, quando lançam alguma coisa por aqui, desistem depois de uma ou duas temporadas”, afirma. “Só foram vendidos oficialmente DVDs com os 20 primeiros episódios da série Bleach, que já ultrapassou 300 capítulos no Japão.”

A loja está há dois anos na Sogo e recebe visitantes do Brasil inteiro. Lojistas de outros estados, como Ceará e Rio Grande do Sul, frequentam a galeria para comprar DVDs e outros artigos no atacado. “Durante os finais de semana, as vendas no varejo são mais numerosas”, afirma Mello. Outra loja dedicada ao atacado é a Toon Toys. Ela pertence ao mesmo dono da Shinozaki, que fica no segundo andar da galeria. Como a loja-mãe sempre está lotada, o novo estabelecimento abriu as portas em março no terceiro andar. Colares com símbolos recorrentes nos animes e jogos como a série Final Fantasy cobrem uma parte das paredes da Toon Toys. Também são vendidos bonecos colecionáveis e pelúcias de personagens famosos.

Para mostrar que são fãs, os otakus compram camisetas com estampas dedicadas aos animes e jogos. Há cinco anos, a loja Sigma Animationwear produz e vende roupas para esse público. As campeãs são as imagens dos Cavaleiros do Zodíaco, mas personagens de Naruto e One Piece também fazem sucesso. “Já trabalhávamos em eventos de fãs pelo Brasil todo”, conta a proprietária Luci Uchimura Kremski. “Quando decidimos montar uma loja, queríamos um lugar que reunisse os otakus da cidade.” Para agradar fãs mais velhos, que não podem ir ao trabalho vestindo as estampas, a Sigma criou camisetas mais discretas, com motivos orientais, como dragões e tigres.

Outra maneira de mostrar o amor pelos animes pela vestimenta é usando cosplays, fantasias baseadas nos personagens. Ao lado da Shinozaki, no segundo andar, a Nicolle Oficina de Costura trabalha a todo vapor. Um dos funcionários está vestido como Sasuke, da série Naruto. Outras fantasias podem ser vistas penduradas na pequena oficina. Nilza Maria Sborz, a proprietária, costura cosplays sob encomenda há 12 anos na galeria. “Já vim para cá com esta intenção”, conta.

Serviço:

Sogo Plaza Shopping

R. Galvão Bueno, 40, Liberdade, 3209-3604

Anime Rock Club

3º andar – Loja 316

3208-0530

Nicolle Oficina de Costura

2º andar – Loja 227

3341-5477

Shinozaki

2º andar – Loja 231

3341-7756

Sigma Animationwear

3º andar – Loja 301

3203-1950

Toon Toys

3º andar – Loja 304

compras@toontoys.com.br

(Com colaboração de Míriam Castro)