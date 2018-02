Faixa de pedestre não funciona e CET coloca semáforo

Em setembro de 2010, a página do Curiocidade, então publicada no Jornal da Tarde, mostrou uma sinalização de trânsito diferente, instalada na Ponte Cidade Universitária. Na alça de acesso à Marginal Pinheiros, havia uma placa instalada em 2004 com os dizeres “Na faixa, dê preferência ao pedestre.” Agora, em plena campanha pelo respeito à faixa de pedestre, a placa foi trocada nesta segunda-feira (5) por um semáforo para pedestres.

Documento PDF

O motivo da instalação da placa na Ponte Cidade Universitária era a pouca visibilidade da faixa localizada no final de uma curva. Naquele ponto, um grande número de pedestres atravessa as pistas para entrar no campus da USP. Nem todos os carros respeitavam a sinalização. Por isso a placa educativa foi substituída por um semáforo, que deverá atrapalhar a fluidez do trânsito nas horas de rush.

A CET não admite o fracasso. Garante que, ao contrário, a medida faz parte do “Programa de Proteção ao Pedestre”, lançado em maio do ano passado. O Blog do Curiocidade perguntou à assessoria de imprensa da CET se houve algum atropelamento na região que tenha motivado a instalação do semáforo. A pergunta não foi respondida. A CET apenas se limitou a enviar um press-release com informações sobre a campanha de trânsito. Entre as ações tomadas, foram pintados 450 mil metros quadrados de faixas – 250 mil apenas entre janeiro e setembro de 2012.

Ainda segundo a CET, pela primeira vez desde 2005, o número de mortes por atropelamento ficou abaixo da marca de 400 nos oito primeiros meses do ano – foram 363 até agosto de 2012. Um número que não pode ser comemorado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Com colaboração de Míriam Castro)