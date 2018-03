Estacionamento cobra 60 reais por vaga ao lado do Pacaembu

É difícil prever até onde vai a sanha dos donos de estacionamentos nas redondezas de estádios de futebol em dias de jogos e de shows. Em shows, sei de relatos de pessoas que pagaram até 100, 200 reais para estacionar em estacionamentos improvisados ou em vagas nas ruas, na frente de lojas ou em terrenos baldios. A polícia cruza com os flanelinhas, mas não parece fazer nada para reprimi-los. Hoje, um estacionamento perto do Pacaembu me chamou a atenção. Em jogos de futebol, é o mais caro que lembro de ter visto até agora.

Estava cobrando R$ 60 para os torcedores de Palmeiras e Cruzeiro que foram hoje à tarde no Pacaembu. Fica na Avenida Doutor Arnaldo, ao lado das lanchonetes Burdog e Toninho & Freitas. Nem é tão perto assim. O torcedor precisa enfrentar todo o íngreme ladeirão da Major Nataniel na volta. Para os frequentadores das lanchonetes, o valor do convênio continuava o mesmo: R$ 10.

Você lembra de outros estacionamentos caros assim? Já desistiu de ir a algum show por causa de flanelinhas? Compartilhe a sua experiência, deixando um comentário aqui.