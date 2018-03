Empresa faz joia de acordo com o mapa astral das clientes

A empresa Horo foi fundada à 0h18 no último dia 30 de setembro. Nasceu, portanto, sob o signo de Libra, com ascendente em Câncer e Lua em Áries. É importante conhecer o mapa astral da empresa porque é com isso que ela vai trabalhar. As sócias Bia Mendes e Eurídice Magalhães eram colegas de trabalho e, há 13 anos, decidiram fazer um curso de Astrologia. Desde então, passaram a dedicar as horas vagas a estudar os astros e sua influência sobre a personalidade das pessoas. No ano passado, Eurídice teve a ideia do negócio e convidou a amiga.

As duas fazem o mapa astral da cliente e a Horo confecciona uma joia que representa o céu no momento em que ela nasceu. Feitas de pérolas ou metal, as contas do colar são separadas em 12 intervalos, que representam as casas zodiacais. Na joia, estão presentes basicamente quatro signos muito importantes do mapa astral: o signo onde está o Sol, a Lua, o Ascendente e o Meio do Céu, correspondendo à sua posição no céu na hora do nascimento da pessoa retratada. A Lua, também presente, é representada por uma pérola biwa achatada. “Usamos essa pérola bem irregular para representar as crateras da Lua”, afirma Bia Mendes. O Sol é retratado com uma peça de ouro contornada por prata, que é a marca registrada da Horo. As peças demoram 40 dias para ficar prontas.

Serviço:

Preço sob consulta.

www.horo.com.br

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de divulgação)