Em clima olímpico, onde comer fish'n'chips em São Paulo

Durante os Jogos Olímpicos de Londres, de 27 de julho a 12 de agosto, o fish’n’chips vai dar muito o que falar. A combinação de peixe e batatas fritas é um dos pratos típicos do país e pode ser encontrada em pequenas lojas nas ruas de Londres. Quem conta é o chef britânico Ryk Preen, proprietário do Pie in the Sky, em Perdizes: “Em Londres, lojas de fish’n’chips são tão comuns quanto barracas de pastel em São Paulo”, diz. Antigamente, o peixe frito era entregue aos clientes embrulhado em folhas de jornal. “A gordura da fritura deixava as mãos sujas com a tinta das notícias do dia anterior”, conta ele. O uso deste tipo de papel reforçava a imagem de comida barata das ruas inglesas. Em 1980, uma lei proibiu a utilização de jornal. Agora, o prato é levado para casa – ou devorado na rua – enrolado em papel pardo.

No Pie in the Sky, o clássico prato é feito com bacalhau fresco, o mesmo peixe usado na versão original, e batatas fritas caseiras. Acompanham porções de molho tartare e mushy peas, purê condimentado de ervilhas. O combinado, que custa R$ 45 e serve duas pessoas, só está disponível às sextas e finais de semana. “O cod (bacalhau fresco) é um ingrediente difícil de ser encontrado em São Paulo”, explica Preen. “Demorei dois anos para encontrar um bacalhau perfeito por aqui. O peixe não pode ser salgado nem congelado”.

Pie in the Sky

R. Min. Gastão Mesquita, 234, Perdizes, 2361-3033

Para aproveitar a Sexta-Feira Santa em clima olímpico, confira um pequeno roteiro de onde encontrar fish’n chips em São Paulo:

O’ Malley’s

No pub irlandês, a porção de “chish & fips” (R$ 25) é frita em massa de cerveja e acompanhada de batatas e molho tártaro. O bar ressalta que o alimento é servido no prato, não em papel-jornal. Al. Itu, 3086-0780

Ruaa

Aberto há apenas quatro meses, o restaurante especializado em comidas de rua do mundo não poderia se esquecer do fish’n’chips (R$ 35). No local, são usados peixes brasileiros de carne branca, que variam de acordo com a disponibilidade do dia. R. Mourato Coelho, 1.168, Pinheiros, 3097-0123

Twelve Bistrô

O prato (R$ 36) é inglês, mas o chef australiano Greigor Caisley o prepara mesmo assim. No Twelve, o peixe usado é robalo. Ele é frito em uma massa que leva cerveja (assim como outros itens do cardápio do restaurante, como já apresentamos aqui no Blog do Curiocidade). R. Simão Álvares, 1.018, Pinheiros, 3562-755

(Com colaboração de Míriam Castro)