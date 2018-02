Duro de pagar: chocolates superfaturados nos cinemas

Já ouvi dizer que a pipoca representa hoje 30% do faturamento das grandes redes de cinema da Cidade. Não duvido, não! Os saquinhos pequenos já custam entre 6 e 7 reais – três vezes mais que em qualquer pipoqueiro. Bem, levar a pipoca de casa não é das tarefas mais simples. E muitos cinemas até impedem a entrada com “comida de fora”. Mas não é apenas a pipoca que é superfaturada. Os chocolates da bombonière também são duro de pagar. Um tablete do chocolate Batom, da Garoto, custa R$ 6,50 no Cinemark do Shopping Iguatemi. Dois andares abaixo, nas Lojas Americanas, o mesmo produto custa R$ 1,99. Existe uma explicação para tamanho abuso? Na bombonière do Espaço Unibanco, no Shopping Bourbon, o pote de Mini Bis sai por R$ 11 – o dobro do valor cobrado nos supermercados. E por aí vai…

