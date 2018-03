Publicitários fazem ranking dos melhores PFs da cidade

Comer bem pagando pouco. Os publicitários Fernando Calvache e Marcelo Bruzzesi trabalham no Itaim Bibi, bairro que concentra alguns dos melhores restaurantes de São Paulo. Melhores e também bastante caros. “Em qualquer lugar mais bonitinho, você gasta facilmente mais de 30 reais por uma refeição simples”, afirma Calvache. Como resultado, o vale-refeição de R$ 20 diários sempre se esgotava antes do fim do mês. Os dois passaram a procurar preços melhores e o resultado foi transformado em um tumblr, o P.F. Week, no qual são colocados os quesitos para as notas das casas. Entre os aspectos destacados como positivos, estão “TV ligada na Renata Fan” e salada ou entradas como cortesia. Só entram restaurantes, quilos e lanchonetes em que a conta sai por até R$ 15, com direito a um “prato-feito” (PF) completo e bebida inclusa.

“Tivemos que vencer o preconceito para testar alguns lugares”, conta Calvache. “Tem botecos com aparência péssima que servem PFs deliciosos.” Em apenas duas semanas de existência, o P.F. Week já publicou resenhas de 11 lugares. Os dois criaram também frases espirituosas sobre a aventura, como “Lembrete do quilão: tomate pesa tanto quanto bife” e “Escalope, filet e paillard: pra mim tudo é bife”. O plano, diz Calvache, é transformar o blog em um guia do almoço barato em São Paulo.

A pedido do Blog do Curiocidade, Calvache e Bruzzesi destacaram cinco lugares para comer bons P.F.s em São Paulo:

LANCHONETE ESTADÃO – Av. 9 de Julho, 193, República

Modalidade: P.F. Clássico

Não é novidade, mas impossível não citar. O Estadão é famoso pelo sanduíche de pernil, mas quem nunca provou os P.F.s de lá está perdendo. São tão rápidos e saborosos quanto o afamado pernil e rola dividir para estômagos normais.

DAWN HAMBURGUERIA – R. Alvorada, 436, V. Olímpia

Modalidade: P.F. Tradicional + Hamburgueria

P.F. bem feito, bonito e barato. Uma pérola, é pequeno, escondido, mas brilha quando você faz o pedido e é surpreendido pela rapidez, pela fartura e surpresas como suco extra no copão de metal.

GS – R. Joaquim Floriano 134, Itaim Bibi

Modalidade: P.F Tradicional

P.F. monstro que pode ser dividido em duas pessoas. Prove a cebola na chapa e já saia de lá se sentindo parte da “Familia GS” . (Todos os clientes são chamados de “primo”.) Chegue cedo, pois o espaço é muito pequeno e bastante disputado.

ORIENTAL MISTERIOSO – R. dos Estudantes, 80, Liberdade

Modalidade: P.F. Oriental

Não, o nome do lugar não é Oriental Misterioso. Este é um apelido carinhoso, pois não entendemos os ideogramas no cardápio. Enfim, é comida oriental roots, de verdade e barata. Vá lá, aponte o que quer no cardápio e não se assuste com grandes tentáculos.

SESC PINHEIROS – R. Paes Leme, 195, Pinheiros

Modalidade: Se que se serve-se (o famoso self-service)

Comida de ótima qualidade a preços acessíveis. Todos os dias um cardápio balanceado montado por nutricionistas. (Ótimo para pegar leve na sextas-feiras depois de uma semana de PFs pesados.)

Serviço:

www.pfweek.tumblr.com

pfweeksp@gmail.com

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de André Lessa/AE)