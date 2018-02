Duas hamburguerias com o mesmo nome e na mesma rua

No final de novembro do ano passado, foi inaugurada no 320 da Rua dos Pinheiros a hamburgueria Meats. Sob o comando de Paulo Yoller, ex-chef da premiada Butcher’s Market, a casa já nascia sob altas expectativas dos amantes de sanduíches. Tudo estaria perfeito se, no número 507 da mesma rua, não houvesse a Meat Chopper, inaugurada um mês antes.

Valerie Andrade, uma das sócias do Meat Chopper, diz que não vê grandes problemas na semelhança dos nomes. “As pessoas ligam perguntando se é a hamburgueria do Paulo e nós dizemos que não”, conta. “Até brincamos dizendo para elas virem na nossa também.” Valerie afirma que não pretende mudar o nome de seu restaurante e acredita que, com o tempo, os clientes vão se acostumar e distinguir um do outro.

Fachada da hamburgueria Meats, no número 320 da Rua dos Pinheiros (Foto: Hélvio Romero/Estadão)

Fachada da Meat Chopper no número 507 ( Foto: Hélvio Romero/Estadão) As confusões são mesmo comuns, afirma Yoller: “Muitos clientes fazem reserva em um dos restaurantes e acabam no outro”. Quando soube da existência da hamburgueria com nome semelhante na mesma rua, o chef fez uma mudança sutil. Inicialmente, o nome da casa seria “Meat” (carne, em inglês), mas foi alterado para “Meats” para evitar mais confusão (embora na nota fiscal ainda apareça o nome no singular). Yoller não pretende fazer mais alterações no nome da casa. “É um nome que tem tudo a ver comigo”, diz. “Tudo que sou hoje em dia tem a ver com carne.” Ao se formar em Gastronomia, ele procurou emprego em um açougue, onde aprendeu detalhes sobre o manuseio da carne. Este conhecimento, hoje em dia, é usado para a elaboração dos hambúrgueres. Por isto, Yoller não abre mão do nome. “O cliente vai saber que é o meu restaurante”, afirma. Serviço: Meat Chopper

R. dos Pinheiros, 507, Pinheiros, 3081-5369

Meats

R. dos Pinheiros, 320, Pinheiros, 2679-6323