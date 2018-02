Dois projetos ensinam ciência com muita diversão

Fórmulas, contas e decorebas não são tudo o que importa na hora de aprender conceitos científicos. Pelo menos é o que dizem dois grupos dedicados à popularização da ciência entre crianças e adolescentes em São Paulo.

Desde 1985, o grupo teatral Química em Ação apresenta espetáculos pelo menos sete vezes ao ano. A ideia foi do professor Atílio Vanin, do Instituto de Química da USP. Ele convidou alunos interessados e montou o grupo de teatro, que explica fundamentos e história da química durante os espetáculos. O mais apresentado pela trupe – que atualmente conta com 13 membros – é ‘A Química das Sensações’, primeira peça criada por Vanin. Nele, a história se alterna com pequenos experimentos, como a explosão de uma bexiga preenchida com hidrogênio.

Os alunos se reúnem uma vez por semana e ensaiam quinzenalmente. Não existe uma pessoa responsável por criar roteiros para novos espetáculos. “Tudo é feito em conjunto, nós discutimos as alterações e as implantamos nos roteiros”, conta a estudante Luciene Lima, coordenadora do projeto. Além das sete apresentações dentro da própria USP, o Química em Ação realiza espetáculos gratuitos em colégios, principalmente para alunos do Ensino Médio. A única restrição é a data, que não pode coincidir com as provas dos integrantes.

No Brasil desde 2008, a Mad Science é uma franquia canadense que surgiu há duas décadas. Os funcionários da empresa se passam por cientistas malucos para entreter o público com experiências científicas. Quando alguma reação química acontece, existe até uma palavra especial: “Watchachá!”. Entre festas de aniversários, palestras em colégios e eventos corporativos, os 18 cientistas realizam mais de 40 espetáculos por mês.

O sócio-diretor da iniciativa no Brasil, Dany Artel, conta que nem todos os cientistas da Mad Science são, realmente, cientistas. “Temos professores de biologia, atores, pessoas com todo tipo de formação”, afirma. A única exigência da empresa é que o funcionário tenha predisposição a atuar com crianças. Além de eventos específicos, a empresa oferece cursos extracurriculares em escolas e clubes. Entre eles, está uma sequência de aulas sobre o espaço realizada em parceria com a NASA.

Serviço:

Química em Ação

quimicaemacao@gmail.com

Mad Science

3467-6656 ou 5505-2656

(Com colaboração de Míriam Castro e imagens de divulgação)