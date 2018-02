Doces e bolo com um toque espiritual

Lisa Chaves chega à doceria Shanti&Li, em Pinheiros, por volta das 6h30. Ela prende os cabelos, acende as luzes da cozinha e inicia, ao lado do marido, Cristóvão, um ritual diário que precede a preparação dos bolos. Para começar, Lisa acende uma vela e um incenso em um altar improvisado sobre a pia. Com as mãos fechadas, ela e Cristóvão recitam dois mantras do hinduísmo. O primeiro é o Gayatri, que pede iluminação. Depois, os dois cantam três vezes o Shanti, mantra da paz, que dá nome à casa, aberta em abril.

Lisa e Cristóvão não homenageiam uma religião em particular. No altar da cozinha, ao lado do incenso e da vela, ficam imagens de Iemanjá, Nossa Senhora Aparecida e São Benedito – aos pés do santo de pele morena, fica uma xícara com o primeiro café tirado a cada dia. Uma pedra da lua e um quartzo rosa acompanham os santos. “Para mim, a cozinha é um lugar muito forte”, afirma Lisa. “Se você não se prepara, as emoções tomam conta de você”.

Até os 12 anos, a boleira morou em uma comunidade alternativa em Santo Antônio do Descoberto, no interior de Goiás. Trouxe daquela época a ideia de utilizar alimentos orgânicos para fazer doces. Ela conta que 90% dos ingredientes da loja têm esta característica, como leite, ovos, maçã e banana. Lisa prepara bolos de maçã, cenoura, banana e mandioca com coco. Em breve, pretende utilizar agave em suas receitas – a planta mexicana é considerada um ótimo substituto do açúcar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Magali Botelho, proprietária da Forte Sabor há 25 anos, encontrou outra maneira de manifestar sua fé católica. Todos os líquidos utilizados em suas receitas, principalmente água e leite, são abençoados. “Tudo que consegui até hoje foi graças a minha fé”, afirma. “Então uso água benta na cozinha.”

“Não é todo mundo que é católico, mas usar líquidos abençoados é uma maneira de rezar por todos os meus clientes”, afirma a quituteira. Todos os dias, às 9h da manhã, Magali sintoniza o programa do padre Marcelo Rossi no rádio. Deixa os ingredientes ao lado do aparelho e aguarda a bênção da água. Só então inicia sua rotina na cozinha, fazendo doces e salgados sob encomenda. Os produtos da Forte Sabor podem ser encontrados na Casa Santa Luzia.

Serviço:

Shanti&Li

R. Artur de Azevedo, 969, Pinheiros, 2478-1405

Forte Sabor

5677-3874 e 8779-6890

Casa Santa Luzia

Al. Lorena, 1.471, Jd. Paulista, 3897-5000

(Com colaboração e fotos de Míriam Castro)