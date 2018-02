Docerias apostam no cheesecake de colher

Como o nome denuncia, a Casa do Cheesecake, que completou o primeiro aniversário em junho, vende o doce norte-americano em diversos sabores. Agora, no entanto, não é mais preciso comprar o bolo inteiro para poder saboreá-lo: o cheesecake passou a ser vendido em pote.

Para Otavio Campos Paulino, dono da loja, a iniciativa ajuda a popularizar a sobremesa. “Para comer cheesecake, normalmente, você precisa de pratos e talheres”, afirma. “A versão para colher pode ser provada a qualquer hora.” Ele conta que é comum que clientes saiam comendo o doce pela rua.

O cheesecake de colher (R$ 7, o pote de 100g) já faz mais sucesso do que as versões tradicionais do doce. São cerca de duas mil unidades vendidas por mês. Uma diferença em relação ao original é que o doce no pote não leva crosta de biscoito, apenas a massa de queijo e a cobertura. Os sabores mais populares são morangos ao vinho do porto e chocolate.

Para Paulino, o preço mais acessível faz com que novos consumidores provem o produto. “Tem gente que quer experimentar o cheesecake, mas não quer arriscar R$ 80 em algo que nunca provou”, afirma. “Depois que provam a versão para colher, no entanto, as pessoas começam a encomendar a original”.

A loja virtual Xcakes, especializada também no doce, oferece uma versão no pote. Variedade é a principal vantagem das sócias Luana Azeredo e Anelise Torres Blanco, que procuram oferecer sabores diferentes de cheesecake. O doce redondo, tradicional, tem sabores que vão de chocolate meio amargo com gengibre a pera com especiarias. No entanto, a versão no pote só está disponível nos sabores frutas vermelhas, doce de leite e goiabada. São dois tamanhos, apenas sob encomenda: 150g (R$ 17) e 60g (R$ 10).

Serviço:

A Casa do Cheesecake

Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.795, sobreloja 62, Pinheiros, 4062-0223.

Xcakes

8063-0002 e contato@xcakes.com.br

(Com colaboração de Míriam Castro e foto de divulgação)