Discursos impetuosos: o fã número 1 de Carlos Lacerda

O produtor de TV Mario Jun Okuhara (filho de Rosa Miyake, apresentadora do programa “Imagens do Japão”, lembra?) nasceu em 1974, três anos antes da morte do jornalista Carlos Lacerda (que faria aniversário hoje). Foi no colégio que ele passou a se interessar pela história do ex-deputado federal e ex-governador do Estado da Guanabara, que apoiou o Golpe Militar de 1964. “Nunca concordei com o posicionamento político dele”, diz Okuhara.“Mas o que me chamou a atenção desde sempre foi amaneira como ele se expressava em seus discursos. Era impetuoso, fervoroso, quase agressivo”.

Há sete anos, Okuhara começou a procurar material sobre Lacerda e iniciou uma curiosa coleção.O acervo já conta com 20 livros, muitas revistas antigas e três discos com gravações de discursos de Lacerda. “Algumas coisas eu encontrei na internet, outras em sebos”. Ele conta que vibra a cada nova descoberta. “Hoje em dia, não se vê mais toda essa pompa na política”, lamenta o colecionador.

(Com colaboração de Karina Trevizan e foto de Keiny Andrade / AE)