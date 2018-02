Dia dos Pais: livro de presente com um capítulo escrito por você

O livro “Aprendi com Meu Pai” foi lançado em 2006 pelo jornalista Luís Colombini. Ele traz relatos de 54 personalidades com conselhos e exemplos que receberam dos pais. Estão ali textos de Arnaldo Jabor, William Bonner e Zezé Di Camargo. Só que a empresa 24×7 teve a ideia de incluir uma 55º história. “O comprador do livro pode escrever o seu próprio relato”, conta Fábio Bueno Netto, dono da 24 x 7. Ao encomendar o livro pelo site , o leitor escreve um capítulo, que irá ocupar 1 ou 2 páginas. Depois de 7 dias, o leitor-escritor receberá em casa um exemplar impresso especialmente para ele, com seu nome estampado na capa, junto com o de Colombini. O livro personalizado sai por R$ 88. Se o cliente quiser que seu texto passe por uma revisão, o preço sobe para R$ 168. É possível também adicionar histórias contadas por irmãos. Para cada capítulo a mais, o preço sobre R$ 7. Todas as histórias, incluindo as personalizadas, ficam em ordem alfabética. “Deixar um espaço no final ou colocar antes de tudo qualquer um faz”, afirma Fábio. “Nós paginamos todo o livro e criamos uma nova capa”. O autor Luís Colombini conta que escreveu o livro em homenagem ao pai, e ficou surpreso com a ideia de os leitores personalizarem a obra. “Achei brilhante, nunca tinha visto nada parecido”, comemora.