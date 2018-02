Hoje é comemorado o Dia do Taxista… "Welcome to my car!"

Em homenagem ao Dia do Taxista, comemorado hoje, o Blog do Curioso conta a história de Osvaldo José dos Santos, um taxista que adora falar em inglês. “Oba, very good!”. Foi assim que ele reagiu quando soube que seria entrevistado para a reportagem. “Welcome to my car, where do you wanna go?” (bem-vindos ao meu carro, onde vocês querem ir?), completou. O taxista de 52 anos começou a estudar inglês por conta própria há um ano e meio, e vive misturando palavras em suas conversas. Seu carro é cheio de avisos na língua estrangeira – por favor, coloque o cinto de segurança; pegue uma bala e volte sempre. “Para quem fala bem o inglês, parece que eu não sei nada”, admite. “Mas quem não sabe nada acha que eu sei muito”.

A vontade de aprender inglês surgiu de um romance de três meses que Osvaldo teve com a irmã de uma cliente. Ela mora na Itália, e conheceu Osvaldo em uma rápida passagem pelo Brasil. Durante o namoro, ela deu ao taxista algumas dicas de italiano. “Gostei de falar outra língua, mas achei que seria melhor aprender inglês para ser entendido no mundo todo”, explica Osvaldo, que ganhou 30 livros em inglês de outros passageiros. Quando o taxista, que tem ponto no bairro de Santana, percebe que alguém é fluente em inglês, não perde a oportunidade de tirar dúvidas. E foi em uma dessas conversas que acabou ganhando um curso de inglês, há 5 meses. Uma passageira achou interessante o jeito de Osvaldo tentar falar em inglês e perguntou o que ele faria se ganhasse um curso. “Respondi que aceitaria na mesma hora! E foi quando ela me contou que era dona de uma escola de inglês e tinha uma filha professora”, conta ele, que acaba de passar para o 2º estágio do curso que ganhou. “Ajudou muito porque agora estou aprendendo gramática, que eu não sabia”.

Pensando em se preparar para a Copa de 2014, Osvaldo já está juntando dinheiro para viajar para a Inglaterra, onde pretende passar alguns meses em 2012. Os planos, no entanto, podem mudar. “Vai que eu conheço uma inglesinha que me faça ficar por lá”. O ponto de Osvaldo fica na Rua Aluísio de Azevedo, 40.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Com colaboração de Karina Trevizan e foto de Andre Lessa / AE)