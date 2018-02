Xeretamos os desejos do Festival das Estrelas. Tem cada um!

O Blog do Curioso esteve na 33ª edição do Festival das Estrelas – São Paulo Sendai Tanabata Matsuri e xeretou alguns pedidos escritos nos papéis coloridos que ficam pendurados nos bambus. Sim, sim, somos muitos curiosos… Cada cor tem um significado: amarelo é dinheiro; rosa, amor; vermelho, paixão; azul, proteção e saúde; verde, esperança; branco, paz. Os pedidos em azul, amarelo e rosa eram maioria disparada.

Entre os papéis amarelos, a maior parte era de pedidos por oportunidades de trabalho, como: “Desejo ter um bom emprego, que haja dinheiro suficiente para uma vida estável“; “Quero passar em vários treinees, ter carros, casas e $$“; “Trabalhos, concursos, boas oportunidades e sucesso sempre“. O mais engraçado, porém, era o de uma pessoa que, aparentemente, levou um calote: “Que a Claudia e o Walter recebam, protejam o dinheiro e me paguem“.

Já entre os que escolheram a cor rosa, a maior parte queria conhecer um novo amor: “Gostaria da oportunidade de encontrar alguém que me faça feliz“; “Peço um verdadeiro e duradouro amor que complete minha vida“. Havia até gente pedindo namorado para outras pessoas, como uma mãe que escreveu: “Peço um esposo para a minha filha. Rico, espiritualmente e materialmente“. Mas fazer pedidos de amor não foi exclusividade para solteiros. Havia muitos papéis feitos por pessoas já comprometidas, como: “Desejo que meu amor continue sendo tão maravilhoso como é. Felicidades para nós dois“. Ou ainda pedidos com declarações de amor: “Eu quero agradecer por todo o carinho que recebo do Mitizaku, e quero pedir que nossa relação seja cada vez mais feliz.”

Os papéis azuis foram usados para pedir saúde e proteção para a família. “Peço proteção para entes queridos, em especial para minha filha e minha mãe“, dizia um.Os brancos tinham mensagens bem parecidas, como “desejo para minha família e meus amigos muita paz e alegria“.

Já os papéis verdes continham desejos mais diretos, como esses três: “Esperança de poder superar as dificuldades e fechar o 3º ano com chave de ouro para entrar em uma ótima faculdade“; “Que o olho do Mário melhore e ele consiga um emprego” e “aprovação no concurso de magistratura no Estado do Paraíba 2011“.

Quem fez pouco sucesso foram os papéis vermelhos. Entre eles, quase todos os pedidos eram por uma nova paixão. Mas teve alguém detalhista na descrição do desejo: “Quero conhecer um homem de 50 anos, solteiro, que me atraia e seja uma grande paixão interminável“, escreveu a pessoa. Exigente, não?

(Com colaboração e fotos de Karina Trevizan / AE)