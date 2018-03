De gota em gota, fotógrafa faz exposição em galeria de arte

A edição de hoje do Curiocidade no caderno Divirta-se falou sobre o trabalho da fotógrafa Andrea Laybauer, de 28 anos, especialista em registrar gotas d’água com o reflexo de quem está no fundo. Andrea tem 420 fotos no total e já expôs esse trabalho no Shopping Cidade Jardim, em São Paulo, e também no Moinhos Shopping, em Porto Alegre. Hoje ela encerrou uma exposição no USP-IME (Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo). Mas a grande novidade é a confirmação da primeira mostra de Andrea numa galeria de arte: 13 fotos estarão em ‘Pingos e Respingos’ , de 20 a 27 de setembro, na Galeria Romero Britto. O Blog do Curiocidade conversou com a fotógrafa sobre o trabalho:

Como você se interessou por gotas d’água? Tinha algum vazamento em casa?

Foi em abril de 2009. Eu estava buscando uma coisa nova. Vi a torneira pingando na minha casa e fiz uma série de fotos. Achei que ficou muito interessante. Além do formato da gota, consegui refletir o azulejo que estava no fundo.

Qual é o truque?

Gotejar do alto e fotografar enquanto as gotas estão caindo. São fotografias bem aproximadas em alta velocidade. Isso gera esculturas na água. A técnica se chama macrofotografia em alta velocidade.



Quais são os fundos que funcionam melhor?

Eu já experimentei muita coisa. Faço fotos de pessoas, símbolos… Mas eu gosto muito de padrões, como listras ou xadrez.



O valor de sua conta de água aumentou por causa do trabalho?

Não, não. Uso apenas gotas e a água é sempre a mesma. Ela vai sendo reutilizada. Não gasto nem um copo de água por dia de trabalho.

Serviço:

Exposição Pingos e Respingos – Andrea Laybauer

De 20 a 27 de setembro.

Galeria Romero Britto, R. Oscar Freire, 562, Jardins, 3062-7350.

(Com colaboração de Karina Trevizan)